TÜYAP’ta oyun fuarı için metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'nda metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, kapı önünde izdihama neden oldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı düzenleniyor. Okulların kapalı olmasını da fırsat bilen gençler, sabah erken saatlerden itibaren saat 11.00’de kapılarını açan fuar merkezinin önüne geldi. Sağlı sollu metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar, kapı önlerinde de kuyruk oldu. Dijital dünyanın en yeni oyunları ve oyun konsolları ile tanışmak isteyenlerin sevdikleri oyun kahramanlarının kostümlerini de yanlarında getirdiği görüldü.

6-9 Eylül tarihleri arasında sürecek olan fuara vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

İHA