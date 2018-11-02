Twitter engel kaldırma nasıl yapılır? Twitter’da engelleme nasıl yapılır?

Twitter istemediğiniz kullanıcıları engellemenizi ve hem görmemenizi hem de görünmez olmanızı sağlar. Engellenen kişiler istenildiği zaman engel kaldırılarak yeniden görünür hale de getirilebilir. Peki Twitter’da engelleme ve engel kaldırma işlemleri nasıl yapılır?
TWİTTER’DA ENGELLEME NASIL YAPILIR?
Twitter’da engelleme işlemi yaptıktan sonra engellenen kişi sizi göremez ve sanki Twitter’da yokmuşunuz gibi görünürsünüz. Peki Twitter’da engelleme nasıl yapılır?
-Twitter’a giriş yapın,
-Ardından engellemek istediğiniz kişiyi bulun. (“Twitter'da Ara” butonunu kullanabilirsiniz)
-Engellemek istediğiniz hesabı bulduktan sonra hesabın üzerine gelip “Ayarlar” simgesine tıklıyoruz.
Daha sonrasında açılan menüler içerisinde yeralan “… Adlı Kişiyi Engelle” butonuna tıklıyoruz.
-İşlemlerimizin devamında engellemek istediğimiz kişinin artık sizi takip edemeyeceği ve mesaj gönderemeyeceğine dair bilgilendirme penceresi gelecektir. Bu pencerede yeralan “Engelle” butonuna tıklıyoruz.
TWİTTER’DA ENGEL KALDIRMA
Twitter’de engellediğiniz kişilerin engelini kaldırdıktan sonra takip etmiş olmayız. Eğer takibe devam etmek istiyrosanız yeniden engellediğimiz kişiyi yeniden takibe almalıyız. Peki Twitter’da engelleme nasıl kaldırılır?
– Engellediğimiz kişinin profilini bulun.
– “Ayarlar” simgesine tıkladıktan sonra karşımıza açılan menüler içerisinde, “Kişinin Engelini Kaldır” kısmına tıkladığınızda, engel kaldırılacaktır.
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