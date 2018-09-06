Twitter hesabı nasıl silinir? Twitter’ı kalıcı olarak sildikten sonra geri dönülebilir mi?

Twitter hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar bunu nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. Twitter hesap silme aynı kullanıcı adı ile bir daha dönüş yapamayacağınız anlamına gelir. Peki Twitter hesabı nasıl kalıcı olarak silinir? Twitter hesabı silindikten sonra geri açılabilir mi?

Twitter hesabınızı kapatma sebebiniz kullanıcı adınız ya da e posta adresiniz ile bu bilgileri yeniden düzenleyebilirsiniz. Yani eskiyi silip yeni Twitter hesabı açmanıza gerek yoktur. Bilgilerini değiştirmek için https://twitter.com/settings/account linkini kullanabilirsiniz.

Twitter hesabınızı kapatırsanız aynı kullanıcı adı ve şifre ile yeniden oturum açamazsınız. Ancak Twitter yanlışlıkla hesabı devre dışı bırakma ihtimalinize karşılık 30 günlük yeniden açma süresi tabın. Ayrıca Twitter verilerini indirmek istiyorsan hesabını devre dışı bırakmadan önce hem istek hem de indirme işlemini tamamlaman gerekir. Devre dışı bırakılan hesaplara veri indirme bağlantısı gönderilemez. Twitter hesabınızı geri dönüşü olmaksızın kapatacaksanız, hesabınızı sildikten sonra arama motorlarında (Google, Bing vb) yer almaya devam edebileceğinizi bilmelisiniz.

TWİTTER HESAP SİLME NASIL OLUR?

Twitter hesabınızı yaptığınız tüm paylaşımlar ve etkileşimleri yok edecek şekilde kapamak istiyorsanız haberimizden öğrenebilirsiniz. Hesabınızı kapadıktan sonra 30 günlük bir geri dönüş süreniz olacak. Bu sürede kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak hesabınıza yeniden giriş yapabilirsiniz. Ancak 30 günün sonunda bu kullanıcı adı ve şifresi geçersiz olacaktır. Peki Twitter hesabı nasıl silinir? İşte yanıtı…

https://twitter.com/settings/accounts/confirm_deactivation linkine tıklayın

Kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapın

Devre dışı bırak kısmını onaylayın

Twitter şifrenizi yeniden girin

Hesabınız silinecektir

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