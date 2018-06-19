Uber’e bir darbe de Google’dan

Son dönemlerde tartışma konusu olan Uber'e bir darde de Google'dan geldi. Google Maps, Uber ile olan işbirliğini sonlandırdı.

Uber kullananların en çok kullandığı özelliklerden biri olan Google Maps üzerinden araç çağırma özelliği sonlandırıldı. Uber uygulamasını yüklemeden Google Haritalar'dan Uber’i arayabilme, yer ayırtma ve ödeme yapabilme gibi özellikler kullanılabiliyordu. Google Maps'in uygulama desteği ise tamamen kesilmedi.

Google'ın Maps uygulaması üzerinden verdiği destek ise iki hamleli olacak şekilde devam ediyor. Bundan böyle, Google Maps üzerinden bir araç çağırmak istediğiniz zaman, sizi uygulamaya yönlendirecek.

Google'ın bu kararı, iki uygulama arasındaki entegrasyonu tamamen sonlandırmayacak. Çağırdığınız Uber aracının yerini ve konumunu takip edebileceksiniz. Buna ek olarak bir araç çağırma ihtiyacınız olduğunda, Maps uygulaması üzerinden etrafınızdaki müsait araçları görebileceksiniz.