Uzaylılar bizimle bağlantı mı kurmaya çalışıyor?

Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskopları kullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti.

Shannon, 20 radyo sinyalinin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor. Araştırmanın sonuçları “Nature” dergisinde yayımlandı.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007’de Avustralya’daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti. Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

Uzayı 1984’ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir yada bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

En karamsar senaryoya göre başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel.