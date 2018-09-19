WhatsApp engelleme ve engel kaldırma nasıl yapılır?

WhatsApp kullananlar telefon rehberlerinde kayıtlı ya da sadece numarasını bildikleri herkesi engelleme olanağına sahiptir. Ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yapılan engelleme işlemi sonrası engellenen kişiden gelen hiçbir yazı, fotoğraf ya da video görülmez ve karşı tarafa da engellendiğine dair bir bilgi verilmez. Peki WhatsApp'ta engelleme nasıl yapılır? WhatsApp'ta engelleme nasıl kaldırılır?

WhatsApp engelleme ya da engel kaldırma konusunda kullanıcılarına sınırlama getirmez. İstenilen numaralar istenildiği zaman engellenir ya da engeli kaldırılabilir. Engel kaldırıldığında ya da engelleme işlemi yapıldığında karşı tarafa hiçbir bildirim yapılmaz. Tabi WhatsApp’ta engellendiğini anlama yolları da vardır.

Öte yandan WhatsApp engelleme işleminin yapılmasından sonra engellenen kişi ile tüm etkileşim engellenir. Engel kaldırma yapılsa bile engelli geçen süre içinde gelen hiçbir yazı, fotoğraf ya da video görüntülenemez. Ancak mesajı gönderen kişinin telefonunda yaptığı etkileşimler durmaya devam eder. WhatsApp engelleme ya da engel kaldırma işlemlerini nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız haberimiz size rehberlik edecektir. İşte WhatsApp engelleme ve engel kaldırma işlemleri…

WHATSAPP’TA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

Engelleme işlemi WhatsApp ayarlar bölümünden birkaç dakikada yapılabilir ve tek yerden engellenmek istenenler seçilebilir. Peki WhatsApp’ta engelleme nasıl yapılır? İşte yanıtı…

-Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın,

– Ayarlar – Hesap – Gizlilik – Engellenenler sekmelerine dokunun,

– Açılan ekranda “Yeni Ekle” seçeneğine dokunun ve engellemek istediğiniz kişiyi seçin ve engelleme işlemini tamamlayın.

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WHATSAPP ENGEL KALDIRMA NASIL YAPILIR?

WhAtsapp’ta engellenen kişiler ile yeniden etkileşimde bulunabilmek için engel kaldırma işlemi yapılmalıdır. Peki WhAtsapp engel kaldırma işlemi nasıl yapılır? İşte yanıtı…

– Telefonunuzdan WhatsApp’ı açın,

– Ayarlar – Hesap – Gizlilik – Engellenenler sekmelerine dokunun,

– Engelini kaldırmak istediğiniz kişinin ismine dokunup parmağınızı sola kaydırın ve Engelleme’ye dokunun. Seçtiğiniz kişinin engelini kaldırmış olursunuz.