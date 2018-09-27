WhatsApp ile Facebook arasında tartışma büyüyor: Kullanıcıların gizliliğini sattım

Dünyanın en büyük anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ı 2009 yılında Jan Koum ile birlikte kuran ve uygulamayı Facebook'a satan Brian Acton, şirketten kendi isteğiyle ayrılışının üzerinden bir yıl sonra pişman olduğunu belirterek Facebook'u eleştirdi. Facebook ise, söz konusu eleştirileri 'tamamen bir düşük sınıf göstergesi' olarak nitelendirdi.

Forbes’a konuşan Brian Acton, 2014 yılında WhatsApp’ı 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satmasıyla ilgili olarak, “O gün kullanıcılarımın gizliliğini sattım… Her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum” dedi.

Bloomberg HT’nin haberine göre, bu yılın başında patlak veren Cambridge Analytica skandalı sonrası Twitter üzerinden başlatılan ‘Facebook’u Sil’ kampanyasına da destek veren Acton, teknoloji alanında son yılların en büyük satışına imza atmasına karşın, pişman olduğunu açıkladı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg başta olmak üzere şirkette çalışan yöneticilerle olan görüş ayrılığına değinen Acton, “Onlar iyi iş insanları. Ancak benim kabul etmediğim bir dizi iş pratiğini, ilkelerini, ahlakını ve politikalarını temsil ediyorlar” dedi.

Dünya genelinde 1.5 milyarın aşkın aylık aktif kullanıcısı olan WhatsApp’taki kullanıcı gizliliğine vurgu yapan Acton, “Kullanıcılarımın gizliliğini daha büyük bir fayda elde etmek için sattım. Bir seçim yaptım ve her gün bununla yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Eylül 2017’de Facebook’tan, 850 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonundan vazgeçerek ayrılan WhatsApp’ın kurucusu Acton, Cambridge Analytica skandalının yaşandığı Mart 2018’de “Facebook’u silme zamanı” diyerek tweet atmıştı.

It is time. #deletefacebook — Brian Acton (@brianacton) 20 Mart 2018

ZUCKERBERG’E ‘TEK ADAM’ ELEŞTİRİSİ

2018 yılının Mayıs ayında da Brian Acton ile birlikte WhatsApp’ın diğer kurusu ortağı olan Jan Koum da istifa kararını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un 2012’de 1 milyar dolara satın aldığı Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger de istifa kararı almıştı. Instagram’ın kurucuları “Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Facebook’un satın alıp, bünyesine kattığı bu iki büyük platformda yaşanan son gelişmeler, sonrası sosyal ağdaki güç savaşları da tekrar gündeme geldi. Mark Zuckerberg’in ‘tek adam’ vizyonu ile ters düşen yöneticilerin birer birer şirketteki görevlerinden ayrılma yoluna gitmesi, Facebook’taki yönetim anlayışına yönelik eleştirilerin de artmasına neden oldu.

FACEBOOK’TAN CEVAP

Acton’un eleştirileri üzerine, ‘söz konusu süreci doğrudan yaşayan biri olarak kendini bu konuda yazmaya mecbur hissetiğini’ ifade ederek açıklamalarda bulunan Facebook üst yöneticilerinden David Marcus, Facebook sayfasında yayınladığı mesajda”Pasif-agresif olmaya gerek yok. Sizi bir milyarder yapan insanlara saldırmak, tamamen bir düşük sınıf göstergesi” ifadelerini kullandı.

Brian Acton’ın yanısıra WhatsApp’ın diğer kurucu ortağı Jan Koum’u da işaret eden David Marcus, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in bu kişilere şirkette benzeri görülmemiş bir özerklik sağladığını ama hayal kırıklığına uğradığını da belirtti.

WhatsApp için iş planı üzerinde çalışırken Acton’ın hiçbir zaman işe yaramadığını iddia eden Marcus, “Benim görüşüme göre eğer işletmelerin insanlara mesaj göndermesi ve bunun için ödeme yapmasına izin vermesi konusunda endişeleriniz varsa, bu konudaki yaklaşımınızı ortaya koyup, kanıtlamak için çok çalışmalısınız. Bu konuda pasif-agresif olmaya gerek yok” dedi.