WhatsApp kararıyor! İşte WhatsApp’a gelen yeni özellik…

WhatsApp kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen özellik alınan haberlere göre kısa sürede kullanımda olacak. WhatsApp'a gece modu WhatsApp’ın hem iOS hem de Android uygulamalarına gelecek.

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ın uzun bir süredir siyah tema seçeneği ile güncelleneceği dile getiriliyordu. Bugün WhatsApp siyah tema için nihayet yeşil ışık yakıldı. WhatsApp'ın yeni özelliklerini ortaya çıkaran WABetaInfo, attığı Tweet ile WhatsApp'ın gece moduna geçeceğinin sinyallerini verdi. WABetaInfo, WhatsApp'ın siyah tema seçeneğinin OLED ekranların dostu olacağını söylüyor. Yani WhatsApp, Twitter'ın karanlık teması gibi koyu mavi yerine komple siyah bir tasarıma sahip olacak. Siyah tema sayesinde; OLED ekranlarda siyah rengin pikselleri yakılmadan oluşturulduğu için günlük kullanımda yüzde 5'e varan batarya tasarrufu da sağlanabilecek. Şimdilik beta aşamasında olduğu söylenen siyah tema opsiyonunun 2018 yılı bitmeden güncellemeler ile sunulacağı düşünülüyor.