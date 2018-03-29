Whatsapp son görülmenizi kapatsanız dahi sizi takip edebilen uygulama Chatwatch

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ın son görülme özelliğini kapatsanız bile, uygulama içi hareketlerinizi takip eden ve raporlayan Chatwatch uygulaması, birçok kullanıcı tarafından kullanılmaya başlandı. Uygulamayla birlikte son görülmesi kapalı olan kişilerin ne zaman çevrimiçi olduğunu ve hatta ne zaman uyuyup uyandığını bile görebiliyorsunuz.

Geçtiğimiz senelerde Facebook tarafından satın alınana ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması unvanını koruyan WhatsApp, mesajlaşılan kişinin mesajı okuyup okumadığını görme, WhatsApp'ı en son ziyaret ettiği tarihi görme, çevrimiçi olup olmadığını görmek gibi bazı bilgileri hali hazırda sağlıyor. Ancak bu bilgileri gizlemek istemeyen kullanıcılar, diledikleri zaman bu özelliği ayarlardan kapatabiliyorlar.

Fakat yeni çıkan Chatwatch adındaki iOS uygulaması, konuştuğu kişinin WhatsApp etkinliklerini takip etmek isteyenler için çok daha detaylı casusluk raporları hazırlayabiliyor. WhatsApp'ın çevrimiçi ve çevrimdışı olma özelliğini kullanan uygulama, kullanıcıların belirlediği iki kişinin WhatsApp etkinliklerini sürekli olarak takip ediyor ve takip edilen kişilerin hakkında rapor hazırlayabiliyor.