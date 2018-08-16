Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…

WhatApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak zirveden düşmüyor. WhatsApp depolama sorunu bazı cihazlarda son derece can sıkıcı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Peki WhatsApp'ın can sıkıcı sorunları arasında olan "WhatsApp yeterli depolama alanı yok" sorunu nasıl çözülür? İşte tavsiyeler...

android-time 13:46 16 Ağustos 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
“WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu nasıl çözülür? İşte WhatsApp’ın çıldıran sorunu…
WhatApp en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak zirveden düşmüyor. WhatsApp depolama sorunu bazı cihazlarda son derece can sıkıcı durumlar ortaya çıkarabiliyor. Peki WhatsApp'ın can sıkıcı sorunları arasında olan "WhatsApp yeterli depolama alanı yok" sorunu nasıl çözülür? İşte tavsiyeler...

WhatsApp depolama alanı yok sorununun çözümü için Google ve WhatsApp ortaklığıyla bir çözüm bulundu. “WhatsApp yeterli depolama alanı yok” sorunu gelen haberlerle çözülmüş gibi görünüyor. Google ile yapılan işbirliği neticesinde artık kullanıcılar herhangi bir limit olmadan tüm WhatsApp verilerini saklamak için Google Drive‘ı sınırsız şekilde kullanabilecek…

SINIRLAR KALKIYOR

Shiftdelete tarafından aktarılan haberlere göre bir süredir Google Drive hizmeti WhatsApp için aktif durumda ama kullanıcıların kullanabilecekleri alan sınırlı. 12 Kasım 2018 itibariyle artık sınır söz konusu olmayacak ve WhatsApp yedekleri herhangi bir veri kısıtlaması olmadan Google Drive'da saklanabilecek.

WhatsApp kullandığınız cihazınızda aynı zamanda Google Play servislerini aktif etmeniz gerekiyor. Böylece telefon değiştirdiğinizde veya sıfırladığınızda hiçbir yedeğinizi kaybetmemiş olacaksınız.

whatsapp sÃ¶zcÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

WhatsApp verilerini Google Drive'a yedekleme

1- WhatsApp'ı açın.

2- Menü'ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği'ne gidin.

3- Google Drive'a Yedekle'ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

4- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

5- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle'yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

6- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için Yedekleme Bağlantısı'na dokunun.

İLGİLİ HABERWhatsApp kullananlara kötü haber! Güvenlik açığı bulundu, mesajlarınız tehlikedeWhatsApp kullananlara kötü haber! Güvenlik açığı bulundu, mesajlarınız tehlikede
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar