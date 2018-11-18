WhatsApp’a Snapchat’ten bir özellik daha

Şirkete yakın kaynaklardan alınan haberlere göre popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapcaht'in bir özelliğini daha uygulamaya eklayecek. Daha önce 'durum' özelliğini Snapchat'ten alan WhatsApp, geçici mesajlaşma özelliğini sunacak.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde. 188 milyon milyon kullanıcı tarafından kullanılmakta olan Snapchat’in anlık mesajlar özelliği, WhatsApp için ilham kaynağı oldu. Snapchat ile hayatımıza giren bir süre sonra silinen mesajlar özelliği WhatsApp’a da geliyor.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

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