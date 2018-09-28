WhatsApp’ın çevrimiçi özelliği nasıl kapatılır? WhatsApp son görülme özelliğini gizleme yöntemi…

WhatsApp’ın çevrimiçi özelliğini kullanmak istemeyenler hesaplarını nasıl çevrimdışı yapacaklarını merak ediyorlar. WhatsApp çevrimiçi görünümünü gizlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz.İşte WhatsApp hesabını çevrimdışı gösterme yöntemi…

WhatsApp kullanıcılarına çok çeşitli özellikler sunarak kendini benzer uygulamalardan ayırmıştır. Neredeyse tüm dünyada milyarlarca insanın kullandığı WhatsApp getirdiği yenilikleri isteyen kullanıcılarına sunar. Yani kullanmaya tercih ettiklerinizi kullanılır, etmediklerini kullanmazsınız. Bu özelliklerden biri de WhatsApp'ın çevrimiçi görünüm özelliğidir. Çevrimiçi görünüm aynı zamanda son görülme saati de demektir. Eğer o an aktifseniz çevrimiçi görünürseniz, aktif değilseniz WhatsApp'a giriş yaptığınız son saat kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. WhatsApp'ta çevrimiçi özelliğini kapatarak son görülme saatini de kapatırsınız.

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

WhatsApp son görülme yani çevrimiçi görünme özelliği için bazı seçenekler sunar. Peki WhatsApp çevrimiçi görünüm nasıl kapatılır?

– WhatsApp hesabınızı açın

– Ayarlar sekmesinden Hesap seçeneğini açın

– Ardından Gizlilik sekmesine dokunun

– Son Görülme seçeneğini açın ve Hiç Kimse seçeneğini tikleyin

– Böylece hesabınızın çevrimiçi ya da çevrimdışı olduğunu ne rehberinizde kayıtlı olanlar ne de numaranızı bilen kişiler tarafından görüntülenmez. Ayrıca Kişilerim ve Herkes sekmeleri de vardır. Adından da anlaşılabileceği gibi herkes rehberinize kayıtlı ya da değil herkesi kapsar, Kişilerim ise sadece rehberinizde kayıtlı kişileri kapsar.

İLGİLİ HABER WhatsApp'ta silinmiş mesajları geri getirme tüyosu…