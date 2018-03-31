WhatsApp’ta casusluğun yeni yolu: Apple’ın yasakladığı Chatwatch Uygulaması

Chatwatch uygulaması, WhatsApp'ta belirlediğiniz kişinin kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlıyor. Uygulama Apple tarafından yasaklı. Ancak ürünün geliştiricisi uygulamanın web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı. Bu uygulama ile araştırılan kişinin ne zaman yattığından kimlerle konuştuğuna kadar pek çok şeyi öğrenmek mümkün.

Chatwatch isimli yeni bir uygulama, öğrenmek istediğiniz kişinin WhatsApp’ta kimlerle konuştuğunu görmenizi sağlıyor. Apple tarafından yasaklı olan uygulamanın geliştiricisi web sürümünü yayınlayacaklarını belirtti. Uygulamada ‘son görülme’ özelliği kapalıyken dahi bilgi alınabiliyor. İşte ayrıntılar..

İNCELENEN KİŞİNİN KİMLERLE KONUŞTUĞUNU VE SAAT KAÇTA YATTIĞINI BİLE TAHMİN EDİYOR

WhatsApp’ın kullanıcıların çevrimiçi ya da çevrimdışı olup olmadıklarını gösteren özelliğinden faydalanan uygulama, isteyen herkesin arkadaşlarının WhatsApp’a ne sıklıkta girdiğini, her gün saat kaçta yattığını ve o an kimlerle konuştuğunu tahmin ediyor.

“SON GÖRÜLME” KAPATILSA DAHİ ÇALIŞIYOR

Kullanıcılar “Son görülme” özelliğini kapatsalar dahi çalışabilen Chatwatch isimli uygulama, detaylı tahminler ve veriler sunabilmek için 24 saate ihtiyaç duyuyor.

APPLE HEMEN YASAKLADI

Uygulama, App Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.

WEB SÜRÜMÜ YAYINLANACAK

Chatwatch’un geliştiricisi, uygulamalarının mağazadan neden kaldırıldığını bilmediklerini söylerken, web sürümünü yayınlayacaklarını açıkladı.