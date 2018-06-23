WhatsApp’tan son haber! Görüntülü grup konuşması dönemi başladı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haber geldi. Milyonlarca kullanıcının beklediği özelliği devreye girdi. Buna göre artık Whatsapp'ta 4 kişi ile görüntülü grup araması yapılabilecek.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. WhatsApp'ın merakla beklenen yeni özelliği nihayet tüm kullanıcılar için erişime açıldı.

Daha önce sadece beta sürümünü kullanan bazı kullanıcıların yararlanabildiği görüntülü grup araması özelliğinden güncelleme yapan herkes yararlanabilecek. iOS, Android ve Windows akıllı telefonları için gelecek görüntülü grup araması sayesinde aynı anda 4 kişi ile görüntülü görüşmeye imkan sağlanıyor.

WhatsApp şu an için görüntülü grup araması 4 kişiyle sınırlandırmış. Çağırdığınız tüm katılımcıların onayını aldıktan sonra ekran dörde bölünecek ve her birinde ayrı bir kullanıcı görüntülenecek.