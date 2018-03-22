WhatsApp’tan bir müjdeli haber daha! Artık o telefonlarda da kullanılacak

WhatsApp'tan daha fazla kullanıcıya ulaşmak için bir hamle daha geliyor. Şirket, tuşlu Telefonlara WhatsApp desteği getiriyor.

1 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp kuşkusuz en popüler mesajlaşma uygulaması. Ancak görünen o ki bu WhatsApp için yeterli değil. Zira popüler uygulama telefon çeşitliliğini artırmak için düğmeye bastı.

Sosyal medya devi Facebook’un 2014 yılında rekor bir ücret ile bünyesine kattığı mobil mesajlaşma platformu yeni kullanıcılar kazanmak için tuşlu Telefonlara WhatsApp desteği getiriyor. Geçtiğimiz aylarda bazı telefonlara verdiği desteği çeken WhatsApp JioPhone’un işletim sistemi olan KaiOS için WhatsApp desteği sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp 2018 ile birlikte bazı modellere verdiği desteğini çekmiş ve bunu resmi bir açıklama ile kullanıcılarına duyurmuştu.