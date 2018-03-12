WhatsApp’tan kullanıcıları yakından ilgilendiren son haber! O özellik değiştirildi

WhatsApp geçtiğimiz aylarda kullanıma soktuğu "atılan mesajı silme" özelliğinde önemli bir değişikliğe gitti. Kullanıcılarını yakından ilgilendiren haberde yeni algoritma ile bu özelliğin çalışma prensibi değişti.

Geçtiğimiz aylarda çok beklenen ‘atılan mesajı silme’ özelliğini kullanıma sunan WhatsApp’tan kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir haber geldi. WhatsApp aynı özellik için bir güncelleme yapma kararı verdi. Yeni algoritma ile bu özelliğin çalışma prensibi değişti. Artık bir mesajı silmek istediğinizdeki karşı tarafın cihazının açık olması hayati önem teşkil ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp 420 saniye yani 7 dakikalık süresi olan “Herkesten sil” özelliğinin süresini uzatmıştı.

Kullanıcıların mesaj silme süresi 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkarıldı. Söz konusu yeni özelliğin önümüzdeki günlerde iOS ve Android sürümlerine eklenmesi bekleniyor.