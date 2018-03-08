WhatsApp’tan son haber! Radikal değişiklik geliyor

Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni haber var. 6 farklı logoyu kullanıma sunan WhatsApp kullanıcıların sahip olduğu ara yüze göre logoları otomatik olarak değiştirecek.

Sosyal medya devi Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp çok konuşulacak radikal bir değişikliğe hazırlanıyor. Zira popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp hafızalara kazınmış logosunu değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz dönemde iddiaları ortaya çıkan bu değişim WhatsApp’ın 2.18.74 beta sürümünde kullanıma girdi. Yeni güncellemeyi telefonlarına indiren kullanıcıların uygulamada gördüğü WhatsApp logosu otomatik olarak değişecek.

WHATSAPP LOGOSU OTOMATİK DEĞİŞECEK

6 farklı logoyu kullanıma sunan WhatsApp kullanıcıların sahip olduğu ara yüze göre logoları otomatik olarak değiştirecek.

Aynı yenilik sayesinde kullanıcılar istemeleri halinde logoyu kendileri de manuel olarak değiştirebilecek ve bu 6 opsiyon arasından seçim yapabilecek.

Şu an beta kullanıcılarının kullanımına sunulan özellik, kısa bir süre sonra milyonlarca kullanıcının beğenisine sunulacak.

WhatsApp bu adımı Google'ın geliştiricilerin kullanması için önerdiği çoklu logo sisteminin bir parçası olarak hayata geçirdi.