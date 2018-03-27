Xiaomi Mi Mix 2S tanıtımında dikkat çeken Atatürk detayı

Son dönemin en dikkat çeken markalarından Xiaomi amiral gemisi telefonunu tanıttı. Mi Mix 2S özellikleri ile dikkat çekti. Lansmanda ise en dikkat çeken detay Xiaomi Mi Mix 2S'in kamerası tanıtılırken Türk Lirası'nın tura yüzündeki Atatürk portresini kullandı.

Xiaomi'nin 2018 yılında tanıttığı ilk amiral gemisi olan Mi Mix 2S, Çin'in Şanghay kentinde yapılan basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Tanıtım sırasında Mi Mix 2S’in kamerasının tanıtımı sırasında Türk Lirası kullandı. Bozuk paranın tura yüzünün iki farklı kamera ile çekilen görüntüleri kıyaslanırken Atatürk portresini yakınlaştı. iPhoneX ve Xiaomi Mi Mix 2S’ten iki farklı fotoğraf karşılaştırıldı.

iPhoneX ile çekilen fotoğrafta Atatürk portresinin bulanıklaştığı, Mi Mix 2S ile çekilen fotoğrafın ise net olduğu görüldü.