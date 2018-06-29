Yaptıkları şaka uzaydan bile görülüyor! Haberler Avustralya’dan…

İnternet dünyasında yer yer şaşırtan haberler de gündeme geliyor. Google Maps adlı harita uygulamasında keşfedilen bir cinsel organ resimi şaşırtan haberler arasına adını yazdırdı...

Tüm dünyayı gezmeye imkan sağlayan bir harita uygulaması olan Google Maps’de farklı haberlere konu olabilecek detaylara rastlanabiliyor. ShiftDelete tarafından aktarılan habere göre internet kullnıcılarının ortaya çıkardığı bir uydu görseli, Avustralya'da uzaydan görülebilen bir erkek cinsel organı şeklini dünyaya tanıttı.

Avustralya Victoria'da bulunan kuru bir göl yatağına yapılan bu çizim, kaynağı belirsiz bir şekilde tüm internet aleminde yankı uyandırdı. Betoota Gölü‘nün kurumuş yatağına çizilen bu çalışma yerel gazetelere konu olsa da dünyaya yayılması içinse onun Google Maps'te bir kez yakalanması yeterli oldu.