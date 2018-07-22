Yeni haber geldi! İşte Galaxy Note 9’un fiyatı

Samsung Galaxy Note 9'un 9 Ağustos'ta gerçekleşecek tanıtımı için her şey hazır. Cihazın hangi bölgelerde hangi fiyatlar ve modellerle piyasaya sürüleceği Unpacked etkinliğinde belli olacak. Yeni çıkan söylentiler ise telefonun 24 Ağustos'ta piyasaya sürüleceğini ve Avrupa'da, daha doğrusu Polonya'daki fiyatının ne olacağını tahmin ediyor.

Polonyalı site Spider’s Web’e göre Note 9, serinin bir önceki ürünü olan Note 8 ile aynı fiyata sahip olacak, ancak tabii ki daha iyi bir donanımla kutudan çıkacak. Dağıtımcı firmalardan gelen kaynaklara göre cihazın 6GB RAM ve 128GB depolama alanlı sürümü Polonya’da 995 euro’ya satışa sunulacak. Siteye göre en azından Polonya’da renk seçenekleri de siyah, mavi ve pembe olacak.

Eğer Samsung gerçekten Bluetooth’lu S Pen’i ve 4,000 mAh pile sahio Note 9’u geçen yıl piyasaya sürülen Note 8 ile aynı fiyata satabilirse bu büyük bir başarı olacaktır. Görünüşe bakılırsa Samsung en azından Galaxy S10’a kadar, en kötü ihtimal Galaxy X’e kadar 1000 euro çizgisini geçmek istemiyor.