Yeni iPhone fiyatları belli oldu! iPhone XS ne kadar olacak?

Apple tarafından piyasaya sürülecek yeni iPhone telefon modellerinin fiyatları öğrenildi. Apple’ın şu zamana kadar ki en pahalı telefonu iPhone XS Max olacağı öne sürüldü. 12 Eylül Çarşamba günü Apple üç yeni iPhone modelini tanıtacak.

Yapılan birçok sızıntı haberine konu olan iPhone XS modelleri ve iPhone 9 hakkında bugün yeni bir detay paylaşıldı. Paylaşılan detay ile birlikte yeni iPhone modellerinin fiyatları bir kez daha gün yüzüne çıktı. Apple'ın yeni telefonları her ne kadar özellikleriyle dikkat çekse de fiyatlarıyla da oldukça çok konuşulacak.

Apple'ın bu zamana piyasaya süreceği en pahalı telefonun iPhone XS Max olacağı iddia ediliyor. Raporda iPhone XS Max fiyatı ise 1050 dolar olarak görmekteyiz. Diğer iPhone modellerinin fiyatına göz atacak olursak; iPhone 9 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor. iPhone XS Max yaklaşık 15 bin lira olacak.