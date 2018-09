Yeni iPhone’ları böyle eleştirdi: ‘Apple’daki oğlanlar, boyut takıntınız var ama performans da önemli’

Yaklaşık 19 santimlik uzunluğa sahip olan iPhone XS Max modelinin kadınların ihtiyaçlarına ve kullanımına uygun olmadığı görüşünde olan kadınlar Apple’a tepkili.

Apple’ın çıkardığı iPhone XS Max modeli ile kadın kullanıcılarının ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini belirten kadın hakları aktivisti Caroline Criado-Perez, İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanı yakınlarında bulunan Millicent Fawcett heykeli önünde konu hakkında bir protesto başlattı.

Konu hakkında Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Criado-Perez, “Apple’ın bir kez daha ortalama bir kadın eline uygun bir model üretmeyi başaramadı” yorumunda bulundu. Apple yönelik sert açıklamalarda bulunan Criado-Perez, “Senin derdin ne Apple? Kadınlar da akıllı telefon satın alıyor. Aslında, kadınlar erkeklerden daha fazla iPhone satın alıyor. Bizim vücut boyutlarımıza göre dizayn et” dedi.

To the boys at @Apple – we know you are all obsessed with size. But performance matters too. https://t.co/FGiIPOJfnd

— Sophie Walker (@SophieRunning) 13 Eylül 2018