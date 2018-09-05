Yeni iPhone’ların gücü belli oldu! Yeni iPhone’lar ne zaman tanıtılacak?

Apple'ın telefon dünyasında yıllardır çığır açan telefonu iPhone'un her sonbaharda yeni modeli tanıtılıyor. Apple, gelecek hafta düzenleyeceği etkinlik ile birlikte 2018 model iPhone’larını tüketicilerin beğenisine sunacak. Yeni iPhone'ların kullanacağı işlemci belli oldu işte detaylar...

Apple’ın yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino şehrinde düzenlenecek etkinlikte birden fazla yeni iPhone'un, yeni bir Apple Watch'un ve güncellenmiş iPad Pro'nun tanıtılması bekleniyor.

YENİ iPHONE GÜCÜNÜ O İŞLEMCİDEN ALACAK

Apple’ın yeni A12 işlemcileri, TSMC’nin 7nm süreci ile üretildi. Bu da yeni iPhone’ların 7nm işlemci kullanan ilk akıllı telefonlar olacağı anlamına geliyor. Huawei, kendi 7nm işlemcisi olan Kirin 980'i çoktan tanıtmış durumda. Fakat Kirin 980 işlemcisini ilk kullanacak cihazlar olan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro, Ekim ayında tanıtalacağından 7nm işlemci kullanan ilk telefonlar iPhone'lar olacak.

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