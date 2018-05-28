YouTube’a bilgisayar başında girenlere müjdeli haber

YouTube'dan son haber geldi. YouTube'a bilgisayar başında girenler artık arkadaş ekleyebilecek ve eklediği kişi ile direkt mesajlaşması mümkün olacak.

YouTube mesajlaşma özelliğini yakın geçmişte mobil cihazlarda deniyordu. Kullanıcılarda olumlu bir izlenim bırakan özellik şimdi de masaüstü, yani web sitesi sürümüne gelmeye başladı. Artık YouTube

web sitesinde arkadaş ekleme, direkt mesajlaşma mümkün olacak. Özellik size ulaştığında tek yapmanız gereken sayfanın sağ yukarısında bulunan, içinde ok işareti bulunan konuşma balonu ikonuna dokunmak. Buradan tıpkı WhatsApp ya da Messenger gibi yazışabilir ya da istediğiniz videoları istediğini kişilerle paylaşabilirsiniz.

Google+ ve diğer bağlantılarınızı arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Videoların altında bulunan “Paylaş” tuşuna tıkladığınızda, eklediğiniz arkadaş ve bağlantılarınız paylaşma seçenekleri olarak belirecektir. Paylaşma menüsünün en alt kısmında bulunan “Başlat” seçeneği sayesinde videonun istediğin