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YouTube’a bilgisayar başında girenlere müjdeli haber

YouTube'dan son haber geldi. YouTube'a bilgisayar başında girenler artık arkadaş ekleyebilecek ve eklediği kişi ile direkt mesajlaşması mümkün olacak.

android-time 20:57 28 Mayıs 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
YouTube’a bilgisayar başında girenlere müjdeli haber
YouTube'dan son haber geldi. YouTube'a bilgisayar başında girenler artık arkadaş ekleyebilecek ve eklediği kişi ile direkt mesajlaşması mümkün olacak.

YouTube mesajlaşma özelliğini yakın geçmişte mobil cihazlarda  deniyordu. Kullanıcılarda olumlu bir izlenim bırakan özellik şimdi  de masaüstü, yani web sitesi sürümüne gelmeye başladı. Artık YouTube
web sitesinde arkadaş ekleme, direkt mesajlaşma mümkün olacak. Özellik size ulaştığında tek yapmanız gereken sayfanın sağ  yukarısında bulunan, içinde ok işareti bulunan konuşma balonu  ikonuna dokunmak. Buradan tıpkı WhatsApp ya da Messenger gibi  yazışabilir ya da istediğiniz videoları istediğini kişilerle  paylaşabilirsiniz.

Google+ ve diğer bağlantılarınızı arkadaş olarak ekleyebilirsiniz.  Videoların altında bulunan “Paylaş” tuşuna tıkladığınızda,  eklediğiniz arkadaş ve bağlantılarınız paylaşma seçenekleri olarak  belirecektir. Paylaşma menüsünün en alt kısmında bulunan “Başlat”  seçeneği sayesinde videonun istediğin

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