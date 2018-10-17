Son dakika… Youtube’a 2 saat yoktu!

Video paylaşım sitesi YouTube'ta genel bir erişim sorunu yaşandı. Saat 04.15'te başlayan sorun yaklaşık iki saat sürdü. YouTube yetkilileri de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Video paylaşım platformu YouTube’ta dünya geneli erişim sorunu yaşandı. Sabaha karşı 04.15’te başlayan sorun yaklaşık iki saat sürdü. YouTube’ta video seyretmek isteyen kullanıcılar, “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” mesajıyla karşılaştı. YOUTUBE’TAN İLK AÇIKLAMA Konuyla ilgili YouTube yetkilileri Twitter ve Facebook hesaplarından kısa bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Youtube, Youtube Tv ve YouTube Music platformlarında yaşadığınız erişim güçlüğüyle ilgili geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Düzelttiğimizde sizleri haberdar edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.