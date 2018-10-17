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Son dakika… Youtube’a 2 saat yoktu!

Video paylaşım sitesi YouTube'ta genel bir erişim sorunu yaşandı. Saat 04.15'te başlayan sorun yaklaşık iki saat sürdü. YouTube yetkilileri de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

android-time 04:58 17 Ekim 2018
Haberler Bilim - Teknoloji
Son dakika… Youtube’a 2 saat yoktu!
Video paylaşım sitesi YouTube'ta genel bir erişim sorunu yaşandı. Saat 04.15'te başlayan sorun yaklaşık iki saat sürdü. YouTube yetkilileri de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Video paylaşım platformu YouTube’ta dünya geneli erişim sorunu yaşandı. Sabaha karşı 04.15’te başlayan sorun yaklaşık iki saat sürdü.

YouTube’ta video seyretmek isteyen kullanıcılar, “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” mesajıyla karşılaştı.

youtube

Hatanın neden kaynaklandığı henüz açıklanmadı.

YOUTUBE’TAN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili YouTube yetkilileri Twitter ve Facebook hesaplarından kısa bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Youtube, Youtube Tv ve YouTube Music platformlarında yaşadığınız erişim güçlüğüyle ilgili geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Düzelttiğimizde sizleri haberdar edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

YouTube yetkililerinin kuruma ait Twitter ve Facebook heasplarından yaptıkları açıklama

YouTube yetkililerinin Twitter ve Facebook hesaplarından yaptıkları açıklama

 

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Son güncelleme: android-time 07:1617.10.2018
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