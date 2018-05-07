YSK seçim yeri ve seçmen kaydı sorgulaması cepte! ‘Nerede oy kullanacağım? sorusuna mobil yanıt

Bugünlerde en çok sorulan sorulardan biri de 'Nerede oy kullanacağım?' sorusu. Yurttaşlarımız YSK'nın seçmen sorgulama sistemi üzerinden ve e-Devlet sisteminden sorgulanabilen seçmen kütükleri ile ilgili aramalar yaparken YSK mobil uygulamasını hizmete soktu. İşte seçmen kaydı sorgulama ekranı...

24 Haziran seçim gününe yaklaştıkça ‘Nerede oy kullanacağım?’ sorusunun yanıtı da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. e-Devlet ve YKS üzerinden sorgulanabilecek seçmen kütükleri 12 Mayıs’a kadar askıda olacak. 24 Haziran erken seçimleri yaklaşırken vatandaşların merak ettiği sorulardan biri de seçmen listeleri. İşte seçmen listelerine dair merak ettikleriniz, adres değişikliği için son tarih ve seçmen kaydı sorgulama ekranı…

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK’DAN SEÇMEN SORGULAMA UYGULAMASI



YSK Başkanlığı’nın “Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması” başladı. Uygulamayı cep telefonunuza indirip açtıktan sonra kişisel bilgileriniz ile sorgulama yapabilirsiniz.



ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE SON GÜN 12 MAYIS

Kritik seçim öncesi seçmenler de nerede oy kullanacağını merak edip seçmen sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar 2-12 Mayıs arasında gerekli değişik işlemleri için başvurabilecek.