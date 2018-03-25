Bağırsaklarınız canınızı mı sıkıyor?

Bağırsaklar, tüketilen besinlerin vücut tarafından kullanılması için emildiği yerlerdir. Hepimiz dönem dönem bağırsak sorunu yaşarız ama bu durum sıklaşmaya başladığında can sıkıcı bir hal alır. Huzursuz bağırsak sendromu, gaz, bulantı, kramp, ishal, kabızlık gibi yakınmalar yaşam kalitemizi olumsuz etkiler…

Nasıl teşhis edilir?

Huzursuz bağırsak sendromu, gastrointestinal yolun çalışma şeklindeki değişikliklerden kaynaklanan işlevsel bir bozukluktur. Bu sendrom çölyak ya da kolit gibi endoskopik taramalarla belirlenmez çünkü bağırsak florasına zarar vermez. İlaç, antidepresan, çölyak olmayan glüten ya da laktoz hassasiyeti, probiyotik ya da lif takviyeleri, stres kaynaklarını azaltıcı psikolojik terapiler tedavinin tamamlayıcısı olabilirken, kronikleşen yakınmaların azalmasını sağlayan doğru beslenme tedavisi ilk başvurulacak olandır.

Beslenme tedavisi neleri içermeli?

Sendrom kaynaklı sorunları engellemek için önerilen net bir beslenme şekli yoktur. Gaz, bulantı, kramp, ishal ve kabızlık gibi yaşanan yakınmaya bağlı olarak edinilmesi gereken beslenme alışkanlıkları ve tedavi önerileri farklılaşır…

– Brokoli, karnabahar, lahana, fasulye, mercimek ve gazlı içecekler gibi yiyeceklerden kaçının.

– Sakız çiğneyin ya da pipetle bir şeyler için.

– Yağlı yiyecekler ve kızartılmış besinlerin tüketimini en aza indirin.

– Büyük öğünler yerine az ve sık beslenin.

– Laktoz intoleransı şüphesi varsa süt, yumuşak peynirler, dondurmadan kaçının, sert peynirler ve laktoz içermeyen süt ürünlerini tercih edin.

– Yeterli miktarda su tüketin.

– Bağırsak hareketliliği çoksa kafein ve alkol alımını sınırlandırın.

– Şeker alkolü içeren yapay tatlandırıcılardan kaçının.

– Çözünebilir lif kaynağı besin tüketimini artırın.

– Şeker, nişasta gibi basit karbonhidrat alımını sınırlandırın.