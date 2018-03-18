Bahar yorgunluğuna karşı ilaç gibi besinler

Baharın gelişiyle birlikte çoğumuzu yorgunluk hissi sarar. Bu ayları tadını çıkararak yaşamak, enerjik ve pozitif olmak için beslenme önerilerime bir göz atın derim…

Basit yemekler hazırlayın

Baharda çabuk hazırlanan, gezmek gibi sizi ruhen doyuracak başka aktivitelere daha çok vakit ayırmanızı sağlayacak kadar çabuk pişen yemekler hazırlayın. Haşlama et çeşitleri, taze sebzeler, çıtır çıtır salatalar ya da tatlı isteğini tıkayan meyveler ve sıvı alımınızı da artıran çorbalar bahar havası için en iyi seçenekler arasında. Üstelik bahar mevsimi, ağır ve yüksek enerjili yiyecek seçimlerinizden vazgeçmek için de harika bir zaman.

Yağ yakımının gizli aktörleri

Yağlı yiyeceklerin sindirimi ve yakılmasında karaciğer ve safra kesesine büyük rol düşer. Ne kadar iyi çalışan, temiz bir karaciğeriniz varsa, yağ yakımı da o denli rahat olur. Bir-iki gün yağ tüketimini azaltmanız, yağlardan kurtulmanız konusunda rampa etkisi yaratabilir. Ayrıca yağ tercihlerinizde zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı gibi orta zincirli yağ asitlerini içeren yağlar ya da üzüm çekirdeği yağını tercih edebilirsiniz. Doğallıktan uzak besinler tükettiğinizde karaciğer yorulur ve yağları parçalayıp enerji elde etmesi, vücudu temizlemesi zorlaşır.

Seçimlerinizi değiştirmezseniz değişemezsiniz

Sürekli aynı tarz beslenme ya da sınırlı besin çeşitliliği kilo vermeyi zorlaştırır. Beslenmenizde zaman zaman yüzde 43 oranında protein, yüksek oranda vitamin ve mineral içeren filizleri (yonca filizi, soya filizi, ayçiçeği filizi) ya da çeşitli yeşilliklileri tercih edin. Salatalarınızı etle değil, haşlama, kurubaklagil ve esansiyel yağ asidi zengini meyvelerle tatlandırın ya da enginar, semizotu, bebe ıspanak, karahindiba, su teresi, pancar yeşilliklerini deneyin. Bu tarz yeşillikler karaciğer sağlığınıza olumlu anlamda etki eder. Bu sebzelerin yapraklarındaki lifler bağırsak yüzeyini de temizleyerek kan şekerini kontrol altına alır, kilo vermeyi ve toksinlerden arınmayı sağlar.

Biraz daha hafifleyin

İlkbaharda protein kaynağı olarak bitkisel kaynaklara öncelik verin. Yağlı tohumlar ve glisemik indeksi düşük yüksek protein içeren tahıl ve kurubaklagilleri beslenmenize ekleyin. Bezelye, fasulye çeşitleri, mercimek, siyez, kinoa ve amarant gibi seçenekler ekmek tüketiminizin de önüne geçer. Ayrıca ölçülü tüketildiğinde Antep fıstığı da karaciğer temizliği için birebirdir.

Bahar alerjilerine karşı

Mevsim geçişlerinde görülen alerjilerin burun akıntısı gibi semptomlarına karşı probiyotik kaynağı yoğurt, kefir gibi besinleri daha çok tüketin. Çünkü bilimsel araştırmalara göre bu tarz besinlerin düzenleyici fonksiyonu olan T hücre yüzdesini artırarak, mevsim değişimine karşı toleransı yükselttiği saptanmıştır. Ayrıca çörekotu, civanperçemi, antibiyotik özellikli papatya, yüksek C vitamini içeren maydanoz, ısırgan otu veya antihistamik etkisi olan soğanın alerjiye karşı iyi geldiği de düşünülür.

Ekşi gıdaların önemi nedir?

Isırgan, dereotu, taze soğan, sarımsak, turp, yeşil elma, turşu, sirke, limon, karahindiba, kuzu kulağı, rezene, kuşkonmaz, brokoli, karnabahar, kinoa gibi buruk, ekşi tada sahip yiyecekler yağların parçalanmasına yardım eder ve depresyona karşı savaşta etkilidir.