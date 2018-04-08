Selüliti diyetle yok edin!

Hava ısındıkça tayt ya da pantolonlara gizlenen bacaklar yerini etek ve şortlara bırakacak. Bacak denince de selülit akla ilk gelen problemlerden biri. Peki bu soruna karşı hangi besinleri tüketmeli, nelerden uzak kalmalıyız? İşte bu soruların yanıtları…

Uzak durun

Peynir

Selülit oluşumuna karşı ilk olarak dikkat etmeniz gereken, kan akışınızı yavaşlatan, doymuş yağ oranı yüksek gıdalardır. Peynir, beslenme kültürümüzde geniş yer tutar ancak kötü kullanıma da açık olan en yaygın besinlerdendir.

Tavsiyem

Peynir yerken miktarı abartmayın; pastörize ve aşırı yağlı olmayanları tercih edin. Etli salata ya da yemek tüketmek yerine, peynirli salata ya da peynir dilimli fırında sebze tüketin. Süt yerine yoğurt tüketmenin her zaman daha sağlıklı olduğunu unutmayın.

Margarin

Margarin, sıvı yağların hidrojen molekülüyle doyurulup oda sıcaklığında katı halde kalmasını sağlayan insan yapımı bir yağ çeşididir. Vücut margarini doğal kaynaklar gibi işleyemez ve kan lipitlerini bozar; bozulan lipitler de damarlara yapışır. Bu da, dokuların dalgalanmasına, selülit görünümünün artmasına ve oksijenlenmesinin azalmasına yol açar.

Tavsiyem

Natürel tereyağı, yemeklerde zeytinyağına alternatif ya da karışım olarak tercih edilebilir.

Şeker

Kolajen, cildin dolgun ve pürüzsüz görünümünü sağlayan bir proteindir. Yaş ilerledikçe selülit görünümü artar çünkü doğa kanunu olarak zaman geçtikçe kolajen üretimi de azalır. Ancak bu, selülit görünümünün artışına mani olamayacağınız anlamına gelmiyor.

Tavsiyem

Selülit oluşumunu artırıcı faktörleri azaltıp, azaltıcı faktörleri artırabilirsiniz. Şeker alımınızı azaltın ve bu ihtiyacınızı ağırlıklı olarak sebze, kurubaklagil, meyve ve yağlı yemişlerden karşılayın.

Tuz tüketin ama…

Sodyum, vücut içi sıvı dengesinin sağlanmasından hormonların ve kasların kasılmalarına kadar birçok biyokimyasal olayda yer alır. Ancak ekstra sodyum sağlık açısından risk kaynağıdır. Sodyum oranı yüksek, işlenmiş et ürünleri (şarküteri), cips, soya sosu, barbekü sosu, hazır çorbalar, konserve besinlerden uzak durun.

Hangi besinler faydalı?

– Detoks suları (limonlu ya da C vitamininden zengin sebze ya da meyveleri su şişenize atın)

– Bol bol greyfurt, portakal, limon, bergamot, mandalina tüketin çünkü C vitamini kolajen yapımına katkı sağlar.

– Çiğ kuruyemişler, yağlı tohumlar (Esansiyel yağlar hücre yaşlanmasını yavaşlatır)

– Yağlı balıklar, doğal tavuk, hindi ve kuzu eti

– Karabuğday (Tam protein kaynağıdır, bel bölgesini inceltir ve doyurucudur)

– Maydanoz, tere, roka, kuzukulağı, tere gibi koyu yeşil yapraklı sebzeleri bolca tüketin.