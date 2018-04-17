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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

2-0…

17 Nisan 2018
Yazarlar
02bekirbey30cm

Halbuki gol atıldığında; tabelada atana 1, yiyene 2 puan yazdırabilirdin, böylece 2 gol yiyen senin takım sahadan 2-4 galip ayrılabilirdi…
Galatasaray kalecisini “FETÖ'nün futbol ayağı” diye tutuklattırabilirdin…
Forma giydirip, muhtarları sahaya sürebilirdin…
OHAL var; topu senin kaleye doğru ittireni “kulağından tutup” atabilirdin…
KHK var; senin takımın kale direklerini boyunu ve enini daraltan KHK yayınlatabilirdin…
YSK var sende; “çok gol atan değil, çok yiyen kazanmıştır” diye sonucu açıklatabilirdin…
Hadi hiçbiri aklına gelmedi diyelim; Mustafa Keser'i hakem yaptırabilirdin…

*

Sen ki SÖZCÜ Gazetesi'ni ve yazarlarını FETÖ'cü yapmış birisisin…

*

Yine de kazanma şansın yoktu usta…
Mustafa Kemal'in askerleri” vardı çünkü…
Ve hiç kazanma şansın olmadı…
Olmayacak…

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Bekir Coşkun
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