Halbuki gol atıldığında; tabelada atana 1, yiyene 2 puan yazdırabilirdin, böylece 2 gol yiyen senin takım sahadan 2-4 galip ayrılabilirdi…

Galatasaray kalecisini “FETÖ'nün futbol ayağı” diye tutuklattırabilirdin…

Forma giydirip, muhtarları sahaya sürebilirdin…

OHAL var; topu senin kaleye doğru ittireni “kulağından tutup” atabilirdin…

KHK var; senin takımın kale direklerini boyunu ve enini daraltan KHK yayınlatabilirdin…

YSK var sende; “çok gol atan değil, çok yiyen kazanmıştır” diye sonucu açıklatabilirdin…

Hadi hiçbiri aklına gelmedi diyelim; Mustafa Keser'i hakem yaptırabilirdin…

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Sen ki SÖZCÜ Gazetesi'ni ve yazarlarını FETÖ'cü yapmış birisisin…

*

Yine de kazanma şansın yoktu usta…

“Mustafa Kemal'in askerleri” vardı çünkü…

Ve hiç kazanma şansın olmadı…

Olmayacak…