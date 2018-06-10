AKP'den önce ayakkabımız yoktu…

Bizim eve ilk ayakkabı geldiğinde dayım “Ayağını buradan sokuyorsun” dedi…

Bir tekini ben giydim, bir tekini kardeşim…

Çıktık…

*

AKP'den önce donumuz yoktu…

Pantolonumuz da olmadığı için, öyle giderdik…

*

Aaaaah ah…

Köprü, metro, hızlı tren, uçak AKP ile geldi… Zenginlerin devesi vardı, dayım eşeğe binerdi… “En yerli ve milli budur” derdi dayım…

Sınıfı geçince bana bisiklet yerine tavuk aldılar o sene…

*

Sınıf deyince, 75 ne ki… Öyle kalabalıktık ki, öğretmen boşluk bulup sınıfa giremediği için hiçbir zaman bizi sayamadı…

AKP gelip de güzel okullar yapana dek, kalabalık sınıftan dolayı yan yana yetmedi, üst üste oturttular bizi…

Birbirimizin sırtına oturunca, yazıyı alttakinin kafasında yazardık…

Alttaki çişe gittiğinde haliyle üstteki de giderdi…

*

Üniversite derseniz bir tane olsun üniversite yoktu Türkiye'de… Ta ki AKP gelene kadar… “Peki devlet adamları diplomayı nereden almışlardı?” diyeceksiniz…

Cumhurbaşkanımızın aldığı yerden, olmayan üniversiteden…

*

Aaaaah ah…

AKP gelinceye kadar buzdolabı nedir kimse bilmezdi… Dayımlara buzdolabı geldiğinde komşular toplandı başına, uzun süre dizi seyretmeyi beklediler…

Dayım “Bu televizyon değil, buzdolabı” dedi…

Yani “AKP ile birlikte her eve buzdolabı girdi, çünkü refah geldi” demesi doğru…

*

Hastaları şehre köpeklerin çektiği kızaklarla götürürlerdi AKP'den önce…

Hastane de olmadığı için, kuaföre yetiştirilirdi hastalar… Bu bakımdan dibi gelmiş ölü olmazdı… Hatta saçı bigudili giden çok olurdu…

*

Aaaahhh ah…

AKP'den önce hiçbir şeyimiz yoktu…

Ama aptal değildik…

Böyle yalana-dolana kanmayacak kadar aklımız vardı…