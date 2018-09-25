Biz aptallar…

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
“Bakın evde Türkiye'yi daha iyi yöneteceğimizi konuşuyoruz. Kardeşim sana ne?.. Gittin oyunu verdin ya… Verdin oyunu işin bitti… Bırakın siyaseti, futbolu… Nasıl para kazanacağız onu konuşun…”
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ATO Başkanı Gürsel Baran:
“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritası ortaya koymuştur… 3D'li dönemle birlikte Türkiye üretim ekonomisine dönüşecek”
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
“İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir. Bakan Albayrak'ın açıklamaları ortaya koymuştur ki, Türkiye artık büyük ekonomik modele kavuşmuştur…”
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İSO Başkanı Erdal Bahçivan:
“Ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip Yeni Ekonomi Programı, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için istikrarın yeniden tesis edilmesini öngörüyor…”
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(Daha böyle bine yakın ekonomik sivil örgüt başkanı var..)
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430 bin esnaf kepengini kapattı…
13 uluslararası şirketimiz konkordato ilan etti…
İflas edenlerin sayısını kimse bilmiyor, mahkeme kapılarında kuyruğa girdiler…
Emekçiler kendilerini yakıyorlar, asıyorlar…
Bir tekiniz de çıkıp deyin ki; Tek adam rejimi kimi kandırıyor?… Kim Türkiye'yi bu hale getirdi?.. 16 yıldan sonra bu neyin yenisi?..
Hesap soracak bir tek adam çıkmaz mı?…
Bir tekinizde de olsun o yürek yok mu?..
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Neyse ki bir akıllı çıktı; ASO Başkanı, işçi çıkarmamak için ücretlerin altı ay boyunca işsizlik sigorta fonundan ödenmesini istedi…
Fon kimin; işçilerden kesilen paradan oluşuyor…
Yani işçi kendi kendine maaş verecek…
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Hakikaten biz aptalız…
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