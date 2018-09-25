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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Biz aptallar…

25 Eylül 2018
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:
Bakın evde Türkiye'yi daha iyi yöneteceğimizi konuşuyoruz. Kardeşim sana ne?.. Gittin oyunu verdin ya… Verdin oyunu işin bitti… Bırakın siyaseti, futbolu… Nasıl para kazanacağız onu konuşun…”

ATO Başkanı Gürsel Baran:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın Türkiye'nin üretim ekonomisine dönüşme süreci için yol haritası ortaya koymuştur… 3D'li dönemle birlikte Türkiye üretim ekonomisine dönüşecek” 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç:
“İş dünyası olarak yeni açıklanan model, bizi umutlandırmış, son günlerde yaşanan sıkıntıların sonrasında aydınlık bir geleceğin olduğunu göstermiştir. Bakan Albayrak'ın açıklamaları ortaya koymuştur ki, Türkiye artık büyük ekonomik modele kavuşmuştur…”

İSO Başkanı Erdal Bahçivan:
“Ekonomide 3 yıllık yol haritası özelliğine sahip Yeni Ekonomi Programı, nitelikli ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için istikrarın yeniden tesis edilmesini öngörüyor…”

(Daha böyle bine yakın ekonomik sivil örgüt başkanı var..)

430 bin esnaf kepengini kapattı…
13 uluslararası şirketimiz konkordato ilan etti…
İflas edenlerin sayısını kimse bilmiyor, mahkeme kapılarında kuyruğa girdiler…
Emekçiler kendilerini yakıyorlar, asıyorlar…
Bir tekiniz de çıkıp deyin ki; Tek adam rejimi kimi kandırıyor?… Kim Türkiye'yi bu hale getirdi?.. 16 yıldan sonra bu neyin yenisi?..
Hesap soracak bir tek adam çıkmaz mı?…
Bir tekinizde de olsun o yürek yok mu?..

Neyse ki bir akıllı çıktı; ASO Başkanı, işçi çıkarmamak için ücretlerin altı ay boyunca işsizlik sigorta fonundan ödenmesini istedi…
Fon kimin; işçilerden kesilen paradan oluşuyor…
Yani işçi kendi kendine maaş verecek…

Hakikaten biz aptalız…

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Bekir Coşkun
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