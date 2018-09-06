Biz sana gelemeyiz sen gel…

Milli bayramlar okullara geri döndü…

Tedrisatta Atatürk yerini yeniden alıyor…

Bu hafta sonu, çağdaş eğitimi savunan sivil toplum örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni sistem nasıl olmalı toplantısına ilk kez davet edildiler…

Hava Kuvvetleri, Atatürkçü eski subayları göreve çağırdı…

Kumpas mağduru generaller önemli görevlere getiriliyorlar…

Sadece Atatürkçü olduğu için arada bir linç edilen ulusal gururumuz Fazıl Say'ı arayarak, annesi için başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı istemese, tüm bunlar asla olmazdı…

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İyi şeyler…

Ama niçin şimdi?…

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Çünkü; 16'ncı yılda batıyorlar ve 100 yıl ayakta duran o saygın cumhuriyete ihtiyaç var…

Acele…

Cumhuriyetin yetiştirdiği mühendislere, mimarlara, doktorlara, hukukçulara, bilgisayarcılara, ekonomistlere, uluslararası bilim insanlarına, namuslu yatırımcılara, yurtsever iş adamlarına… Cumhuriyetin değerlerine, ilkelerine, çağdaşlığına…

Milletin orasına koyan adamla olmadı…

Yastığın altındaki para kurtarmıyor…

Unakıtan ile başlayıp, damatla gitmez…

Güven veren hukuk devleti şart…

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İsraf, dış borç, ödemelerdeki dengesizlik, döviz rezervleri, faiz, Merkez Bankası, mevduat… Hiçbir şey değişmediği halde tek adamlık ile birlikte krizin patlaması rastlantı değil… Yerden petrol fışkırmıyorsa, sermaye tek adamı sevmez…

Yabancı sermaye durur mu?

Bizim meteliksiz kuzen kaçtı…

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Atatürkçü mü oldular, bizi mi kandırıyorlar bilemem…

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Ama biz sana gelemeyiz usta…

Çünkü 100 yıldır aynı yerdeyiz, 16 yıldır o yana-bu yana gezip duran sensin…

Sen gel…