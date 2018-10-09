Cehaletin süvarileri…

Seçimlerde Erbakan'ı izlemek genelde bana düşerdi…

Küçük kasabalarda Hoca kürsüye çıkıp şöyle derdi:

“Şu gördüğünüz mahşeri kalabalık…”

150 kişi var yok…

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Ama sanki on binler varmış gibi o devam ederdi:

“Taa uzak yerlerden yola düşmüş gelmiş şu binlerce muhterem kardeşimiz…”

Kimi zaman da dozunu iyice kaçırır, diyelim ki Tatvan'da iki yüz kişi varsa “Allah'ın izni ile bu görülmemiş mahşeri kalabalıkla iktidara geliyoruz inşallah” derdi…

Meydandakiler dönüp arkalara bakarlardı, kimse yok…

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Bu boşuna değildi…

Sebebi; gelen partililerin ellerindeki küçük plastik teyplerdi… O kayıtları götürüp köylerinde, kahvehanelerinde insanlara dinletirlerdi…

Hoca, kahvehanelerde teyplerden döndürülürdü:

“Şu gördüğünüz mahşeri kalabalık…”

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Bu dinci siyasetçilerin geleneğidir, şeyh-şıh kültüründen gelir… İnananlarının gazete okuma, haberleri izleme, sorgulama diye bir dertleri yok…

Sadece liderlerinin dediğine bakarlar…

O ne derse doğrudur…

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Bizler istediğimiz kadar “Öyle değil” diye yırtınalım…

“Amerika'yı Müslümanlar buldu” mu, buldu… “IMF'ye borç para verdik” mi, verdik… “CHP camileri yıktı” mı, yıktı… “Lozan'ı imzalayanlar vatanı sattılar” mı, sattılar… “İzmir havaalanını biz yaptık” mı, yaptık… “Dünya Türkiye'nin yıldız gibi parlamasını kıskanıyor” mu, kıskanıyor… “Bize ekonomik savaş açtılar” mı, açtılar… “Kriz falan yok” mu, yok… Türk bayrağının gözükmediği kareyi göstererek “Bakın İnönü elinde ABD bayrağı sallıyor” mu, sallıyor…

Say say bitmez…

Siz istediğiniz kadar “Doğru değil” diye yırtının…

Cehaletin süvarisi, atı alıp Üsküdar'ı geçmiştir…

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Erbakan gözlerimin önünde…

“Şu gördüğünüz muazzam mahşeri kalabalık…”

130 kişi anca…