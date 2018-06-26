Cumhuriyetten vazgeçme ihtimalimiz yok…

Koalisyon; tek başına iktidar olamayan partilerin, iktidar olabilmek için başka partilerle iktidarı paylaşmasıdır…

Eskiden tek başına iktidar olamayan siyasi partiler, seçimden sonra koalisyon yaparlardı…

Bu kez koalisyon seçim öncesi yapıldı…

Bu bir koalisyondur…

AKP-MHP koalisyonu…

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MHP'nin aldığı oy yüzde 11,2…

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı için aldığı oy yüzde 52.6….

MHP'nin yüzde 11.2'sini düşerseniz, Erdoğan 41.4 ile cumhurbaşkanı oldu…

“Seçim ittifakı” diye bir şey uydurulup da seçimden önce koalisyon kurulmasaydı yüzde 41'4'lerde kalmıştı abi…

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Aslında tuhaf bir durum:

AKP, TBMM'de çoğunluğu sağlayamadı, eski yöntem olsaydı mesela, hükümet kuramayacak, başbakan bile olamayacaktı…

Ama Cumhurbaşkanı oldu…

Başından beri; takoz, çekme halatı, baston fonksiyonları olan Devlet Bahçeli, bu kez de koltuğun bir ayağı olarak oradadır…

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Tüm olanlar uzun bir planın sonucuydu…

Beş ay önceden Bahçeli ile kafa kafaya görüşmeler başladı… Senaryo yazıldı… Bahçeli'nin “erken seçim” demesi ile Erdoğan'ın yeni duymuş gibi bunun üzerine balıklama atlaması… Seçimden önce ittifak diye bir beklenmedik tuhaf yöntem…

Tümü iyi bir plandı…

İyi bir siyaset mühendisliği…

Neticede yüzde 41.5 ile cumhurbaşkanı oldu mu?..

Oldu…

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Bahane bulmak faydasız…

Sonuçta el çabukluğu maharet, bir seçim yapıldı…

Atatürkçüler, laikler, cumhuriyetçiler, demokratlar kaybetti…

Siyasi İslam'ın tek adamı kazandı…

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Morallerimiz bozuk…

Keyfimiz yok…

Boğazlarımızda birer düğüm…

Ama…

Büyük mücadeleler her zaman zordur…

Şu ülkenin aydınlık yüzü, her iki kişiden biri, yiğit insanların cumhuriyetten vazgeçme ihtimali var mı?…

Yok…