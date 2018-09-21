Ejder meyveli smoothie’nin kriz üzerindeki etkisi…

Cumhurbaşkanı'nın “Ekonomik kriz falan yok” demesi yerinde bir tespittir…

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Havuç 70 kuruştan 4 liraya düştü…

Turp 50 kuruştan düştü düştü, 4 lira…

Domates 1.5 liraydı, o da düştü 9 liraya…

O ara simit de düşüşe geçti, 1 liradan 1.75 liraya indi…

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Moody's…

Fitch…

Standard and Poor's…

Değerlendirmelerinde “Türkiye'den uzak durun” demeye getirdiler…

Dünyanın en önemli gazeteleri, televizyonları, ekonomik yayınları… Yerli yabancı yüzlerce ünlü ekonomist…

Tümü “Türkiye'de kriz var, giderek derinleşiyor” dediler…

Arkadaş dedi ki:

“Bunlar ekonomiden anlamazlar…”

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Bunun nedenini Saray'daki menüde aramak lazım…

Özellikle ejder meyveli smoothie, chia tohumu eşliğinde yenildiğinde:

“bağışıklık sistemini güçlendirirken, kan dolaşımını ve sindirim sistemini düzenlemekte önemlidir… Kas sisteminin ve kemik dokusunun güçlenmesinde etkisi ve insan ruhunu ve libidoyu beslemekle birlikte en önemli etkisi cinsel gücü artırması yanında, tüketildiğinde huzur, rahatlık, gevşeme, hoşluk verir…”

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Yani bunları kim yese; İstanbul'a dört çılgın kanal daha açmaya kalkmazsa, ne olsun…

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Ekonomik krizin huyudur bu…

Güçlüleri ilgilendirmez…

Yoksul evlerinde akşam olduğunda, o hüzünlü sessizliğin içindedir…

Oğlan ayakkabı, küçük kız mont istediğindedir, cız eder kriz…

Cebindeki üç kuruşu sıkı sıkı avuçlarken, vitrinlere öyle boş bakan babanın ta göğsündeki sancıdadır…

Mutfaktadır, annenin bir-iki damla gözyaşı olarak damlar tezgaha…

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Saray'dan bakınca…

Kriz falan yoktur…