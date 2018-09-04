Herkes bizi kıskanıyor…

Kıskanmaları normal…
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AB ülkelerinde bir kişi eğlenceye ayda ortalama 200 dolar harcıyor…
Bizde düğün olacak ki, bedavadan bir iki git-gel…
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Kıskanırlar…
Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen süt yılda 110 litre, bizde 21 litre… Denizi olmayan orta Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen balık 24 kilo, bizde 8 kilo…
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Avrupa ülkelerinde günlük et tüketimi kişi başına 220 gram, Türkiye'de 78 gram… Ama 100 gram kıyma yüzü göremeyen tam 13 milyon insan var…
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Ekmek…
Batı ülkelerinin ortalaması günlük 50 gram…
Bizde 128 gram…
O kadar da şey değiliz yani, burada geçmişiz…
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Bin kişiye düşen doktor sayısı 7, Türkiye'de 1.8… Hemşire sayısı orada bin kişiye 9, bizde 1.1…
Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu…
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Araba…
Bin kişiye 447 araba düşüyor, yaşlıları ve çocukları saymazsan, arabası olmayan yok…
Bizde bin kişiye 121 araba…
O deposunu doldurmak için gelirinin ellide birini veriyor, bizimki maaşın yarısını, iyisi mi koş Osman…
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Kişi başına ortalama aylık net gelir:
İspanya 1635 dolar, İtalya 2117 dolar, Fransa 2761 dolar, İngiltere 3 bin dolar, Almanya 2851, İsviçre 6310, Hollanda 2997, Avusturya 3780, Danimarka 3269, Kanada 2773, Amerika 2258 dolar…
Türkiye:
324 dolar…
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Günde 1 dolarla yaşayan 14 milyon insan…
Yoksulluk sınırının altında 25 milyon…
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Hâlâ diyor ki:
“Bizi kıskanıyorlar…”
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Bence dünyanın bizi kıskandığı tek şey şu:
“Ulan yine de keyifleri yerinde…”