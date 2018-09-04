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BEKİR COŞKUN
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BEKİR COŞKUN

Herkes bizi kıskanıyor…

4 Eylül 2018
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Kıskanmaları normal…

AB ülkelerinde bir kişi eğlenceye ayda ortalama 200 dolar harcıyor…
Bizde düğün olacak ki, bedavadan bir iki git-gel…

Kıskanırlar…
Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen süt yılda 110 litre, bizde 21 litre… Denizi olmayan orta Avrupa ülkelerinde kişi başına düşen balık 24 kilo, bizde 8 kilo…

Avrupa ülkelerinde günlük et tüketimi kişi başına 220 gram, Türkiye'de 78 gram… Ama 100 gram kıyma yüzü göremeyen tam 13 milyon insan var…

Ekmek…
Batı ülkelerinin ortalaması günlük 50 gram…
Bizde 128 gram…
O kadar da şey değiliz yani, burada geçmişiz…

Bin kişiye düşen doktor sayısı 7, Türkiye'de 1.8… Hemşire sayısı orada bin kişiye 9, bizde 1.1…
Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu…

Araba…
Bin kişiye 447 araba düşüyor, yaşlıları ve çocukları saymazsan, arabası olmayan yok…
Bizde bin kişiye 121 araba…
O deposunu doldurmak için gelirinin ellide birini veriyor, bizimki maaşın yarısını, iyisi mi koş Osman…

Kişi başına ortalama aylık net gelir:
İspanya 1635 dolar, İtalya 2117 dolar, Fransa 2761 dolar, İngiltere 3 bin dolar, Almanya 2851, İsviçre 6310, Hollanda 2997, Avusturya 3780, Danimarka 3269, Kanada 2773, Amerika 2258 dolar…
Türkiye:
324 dolar…

Günde 1 dolarla yaşayan 14 milyon insan…
Yoksulluk sınırının altında 25 milyon…

Hâlâ diyor ki:
“Bizi kıskanıyorlar…”

Bence dünyanın bizi kıskandığı tek şey şu:
“Ulan yine de keyifleri yerinde…”

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Bekir Coşkun
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