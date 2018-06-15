İki bayram peş peşe…

Bayramların en güzel yanı eski bayramları anmak…

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Çocukların minik avuçları şeker dolu…

Tek tek sayıyor küçük oğlan, dayanamayıp bir tanesini atıyor ağzına, küçük parmakları ile yeniden sayıyor, bir şeker eksik…

Seneye de giysin diye üç beden büyük alınmış pantolonu arada çeke çeke gidiyor…

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Evin hanımı tuttuğu şeker tabağındaki jelatinliyi gösterip, misafire ‘‘Bundan da al, tadı başka…'' diye ısrar ediyor…

Misafir, utandığı için seçtiği en küçük şeker elinde, oynar gibi iki kolunu sağa sola sallayıp ‘‘Valla yeter, çok yedik'' diyor…

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Ağır misafirin getirdiği şeker kutusu sehpanın üzerinde… Misafirler gidince bey “Açmayın, bir yere götürürüz” diyor…

Şeker kutusu başlıyor dolanmaya…

Üst kattakilere götürüyorlar, üst kattaki eski müdürüne, o da site yöneticisine… Şeker kutusu ahbaplar iki tur attıktan sonra, oradan karşı bloktaki bankacılarda geceleyip, bayramın son günü başladığı yere gelen misafir sehpanın üzerine bırakıyorlar…

Hanım “Ayyy niye zahmet ettiniz” derken, bey gözlerini kutudan ayıramıyor…

Tanıdı…

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Ne güzel isim:

Şeker Bayramı…

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Bugün Şeker Bayramı…

Şu birkaç gün yüzünüz gülsün…

Endişeleri, korkuları, tedirginlikleri atın gitsin…

Sevdiklerinize sarılın, öpün, koklayın…

Hayat dediğimiz şey bir bayram kadar kısa…

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Birkaç gün sonra demokrasinin bayramı var…

Dileyin…

Bayramın büyüğünü görsün ülkemiz…

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Bugün Şeker Bayramı…

Kutlu olsun…