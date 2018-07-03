İri olacağız, diri olacağız…

Ülkeleri güvenlik bakımından sıraladılar…

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Kolombiya…

Dünyanın en çok insan kaçırılan ülkesi… Biraz paran varmış gibi yap, insan kaçıranların elinde Kolombiya'yı bedava gezersin…

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Tanzanya…

Bizim Dışişleri internet sayfasına gidenler için uyarı koydu; hırsızlığa karşı dikkatli olun… Genelde güvenli ülke ama ayağınızda ayakkabınız duruyordur, çorabınızı çalmışlardır…

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Angola…

2002'ye kadar iç savaşta 500 bin kişi öldürüldü… Hâlâ on binlerce insan kayıp… En zengin elmas yatakları burada… Ve çıkarılması çok kolay, elmas damarları neredeyse yüzeyde, alüvyon tabakası ile karışık… Ormana girip mantar toplamaya kalksanız otuz kabile sizi kovalar ama elması toplayan uluslararası şirketler…

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El Salvador…

Cinayet sıralamasında dünya birincisi… Sokak çetelerinin ülkesi… Laik bir ülke değil, resmi din otoritesi Katolik kilisesi… Önceki sene bir gün cinayet işlenmedi, o günü hâlâ unutamıyorlar… Cinayet çeteleri aynı zamanda siyasetle de uğraşıyorlar…

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Mali…

Nüfusunun yüzde 80'inin günlük geliri bir doların altında… Toplu katliam yapan gerillalar bulmasın diye geceleri köylerin yerini değiştiriyorlar…

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Nijerya…

Dünyanın 5'inci petrol ülkesi ama dünyanın en fakiri… Uyuşturucu pazarı, kadın ticareti, kaçakçılık, cinayet… Her yıl açlıktan ölen çocuk sayısı on binlerin üzerinde… Boko Haram'ın ülkesi…

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Dünyanın en güvensiz ülkelerinden bazıları bunlar…

Uluslararası Ekonomi Ve Barış Enstitüsü'nün geçen gün açıklanan “En güvensiz ülkeler” raporunda, şu yukarıdaki ülkeler, Kolombiya 45'inci,Tanzanya 51'inci, Angola 83'üncü, Mali 144'üncü, Nijerya 148'inci sırada…

“Daha beteri var mı?” diyecekseniz…

Var…

Türkiye 149'uncu sırada…

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163 ülke içinde, güvensizlikte 149'uncu sıradayız…

Ve her sene bir-iki puan daha düşüyoruz…

Sıcak suda kurbağa deneyinde olduğu gibi sadece alışmışız…

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Unutma Osman:

İri olacağız, diri olacağız…

Sonra da şöyle hep birlikte…