İsterseniz “devam” dersiniz…

Ben kırk gün düşünseydim, Türkiye'yi batıran AKP'ye oy vermenin ne anlama geleceğini böyle güzel anlatamazdım…

Kendileri tek kelime ile anlattılar:

“Devam…”

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Tarikatlar “devam” diyor…

Toplandılar, içlerinden en büyük sarıklı, koca sakallısı “Devam” duası okudu…

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Yenikapı'ya gitti diye kızdınız ama Çiller'e yeni bir kapı lazımdı…

Gidip “Devam” dedi…

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Biliyorsunuz FETÖ'nün tüm ayakları ortaya çıkartıldı, gerçek suçlu siyasi ayağı bulunamadı… Çünkü onlar iktidarın içinde…

İktidar değişirse dökülecekler…

En şiddetli “Devam” onlarınki…

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Köprüden geçmeyen insanlardan köprü geçiş parasını alıp cebe atan köprü müteahhitleri… “Milletin a… koyacağız” diyen zat… Karadeniz'in derelerini kurutan HES talancıları… Yeşil alanları kapatıp rezidans yapan yandaşlar… Şeker fabrikalarını paylaşanlar… Kadınları ciple gezmeye başlamış bu dönemin zenginleri…

Tümü “Devam” demekte…

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Dış kaynaklara göre 2.5 milyon Suriyeli daha gelecek, böylece her 13 kişiden birisi Suriyeli olacak…

Kendi ülkelerini savunmayıp kaçan, bibikli horoz tıraşı ile Antalya plajlarında volta atan, cep harçlıkları bizim hazineden, ne kadar Suriyeli varsa…

“Devam” diyor…

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Fesli saray soytarısı “Devam” diyor…

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Enteresan bir şey… Filistin bombalandıkça tiyatromsu bağırıp-çağırdılar ama TBMM'ye İsrail ile ticaret anlaşmalarının iptal edilmesini isteyen önerge gelince reddettiler…

İsrail çok duygulandı, dün “Devam” dedi…

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Çiftçi ürününü asfalta dökerken, salatalığı, biberi, karpuzu, kavunu, mercimeği, nohudu, baklayı, soğanı, sarımsağı, muzu, üzümü, fıstığı… Tam 600 kalem tarım ürününü dışardan getirip telefon başında kâr edenler…

“Devam” diyor…

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Size gelince; alın teri ile yaşayan, çıkarı-avantası olmayan, sırf inancından dolayı aklını kaptırmış, duygularından yakalanmış sevgili ahali…

Eğer bunca rezalet, soygun, yıkım, korku az geldiyse…

Siz de “Devam” dersiniz…