Açıklıyorum…

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Ağa arada ortadan kaybolur, dönüşünde köylüleri etrafına toplar gittiği yerleri anlatırdı…

Sordular:

“Ağa bu sefer nereye gitmişsen?…

“Efrika'ya…”

“Efrika'da netmişsen?…”

“Sefari yapmişem…”

“Sefari ne gibi?”

“Cipe binisen, ormana girisen, heyvanlar kaçı, peşlerine düşisen, yakaladığını vurisen…”

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“Sen kim bilir nasıl da vurmişsen…”

“He… Zebra vurmişem…”

“Zebra nedir?..”

“Eşek yok mi?..”

“Var…”

“Onun çizgilisi…”

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“Zürafa da vurmişem…”

“O nasıldır?..”

“Eşek yok mi?..”

“Var…”

“Onun boynu uzun olani…”

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“Gergedan da vurmişem…”

“Gergedan nasıl?..”

“Eşek yok mi?..”

“Hee…”

“Eşeğin burnunda boynuzu olani…”

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“Piton da vurmişem…”

“Piton nasıldır…”

“Eşeğin şeyi…. (kuyruğu) yok mi?..”

“Var…”

“Aha onun dört metre olani ama eşek yoktir…”

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Yıllarca “Türkiye'yi IMF'den kurtardık, IMF'ye borç para bile verdik” dedikten… Ekonomik krizin sebebi Amerika'yı gösterip doları düşman saydıktan sonra… Amerika'dan kurtulmak için ne yaptılar?…

Bir Amerikan şirketi ile anlaştılar, adı; McKinsey…

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“McKinsey nedir?” diyecek olursanız…

IMF'nin dört metre olani…

Ama IMF yoktir…