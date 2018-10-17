Yunan başkomutanı Trikopis, esir alınmasını ve Uşak'ta İnönü ile karşılaşmasını şöyle anlattı: “Her tarafımız Türklerle çevrilmişti. Esir olacağımızı anlamıştık. Bizde kılıcı düşmana teslim etmek küçüklük sayılır. Durumun kötüye gittiğini gören yaverim, bir ara yanıma gelerek ‘Generalim kılıcını imha edelim' dedi. Kılıcımı verdim. Önümde parçaladı. Bu sırada atım da vurulmuştu. Başka bir atla çemberi yarıp kaçmaya çalıştım. Olmadı yakalandım. Atımdaki süvari kılıcını da aldılar. Ve beni ilk defa (Uşak'ta) Garp cephesi komutanı İsmet Paşa'nın yanına götürdüler…”
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Yer yine Uşak…
1959 Mayısı'nda seçim gezisi için Uşak'a gelen İsmet İnönü'yü, savaş yıllarında karargah olarak kullanılan, Yunan ordusunu esir aldığı binanın önünde yuhaladılar…
Hak etmişti…
Polis İsmet Paşa'yı korumakta zorlandı…
Öğleden sonra Paşa tren garına geldiğinde taş yağmuruna tutuldu, başından ciddi yaralandı…
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Düşmanı yenip, komutanını esir aldığı meydanda taşlamaları İsmet Paşa'yı çok üzmüştü… Canından çok yüreğindeki acı ile bindi trene…
Bu millet ona teşekkür etmişti…
Vefa borcu olarak kafasını kırdılar…
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Kahramanları kadar hainleri de çoktur bu ülkenin…
Gün geçmiyor ki Atatürk'e ya da İsmet İnönü'ye saldırılmasın… Gidip büstlerine tokat atan, tekmeleyen, satırla kıran, hakaret eden…
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Benim asıl anlayamadığım o meczuplar değil…
Bu millet…
Hiç mi kızmıyorsun mübarek…
Kendisine tarihinin en şerefli zaferini veren yiğitleri her gün tekmelenip, tokatlanıp, satırla parçalanıp, aşağılanıp, hakaret edilirken, bir millet nasıl susabilir?..
Nasıl razı olur da görmemezlikten gelebilir…
Nasıl sesi çıkmaz, nasıl katlanır?..
Üç-beş kişi olsun sokağa çıkıp “Ne yapıyorsunuz, ne hakla?” demez mi?…
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Utandınız…
Çünkü o kahramanları hak etmedik, ondan…
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