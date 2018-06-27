Özgürlüğün ardından…

“Özgürlüğü yitirdik dostlar
ardından bir çift sözüm var
havaya benzerdi biraz
varlığı duyulmazdı özgürlüğün
yokluğu dayanılmaz
‘saklamayın' derdi özgürlük ‘beni kendinize
esirgemeyin beni ellerden
esirgendikçe tükenirim çünkü
paylaşıldıkça çoğalırım ben'
oysa kendimize kalsın diye özgürlük
ona bahçelerde duvarlar ördük
uçup gitti kuş misali bahçelerden
ne eller gördü hayrını ne biz gördük
‘yurttaşlar' derdi özgürlük ‘bu devleti
sizler yöneteceksiniz el ele
yaşatabilmek için beni
yaşayabilmek için benimle'
oysa dünyalarımız öylesine küçüktü
devlet öylesine büyük
yönetilmek öylesine rahattı
yönetmek öylesine yük
bir seyirlik oyun saydık devleti
bıraktık oyuncuların eline
düdük çaldı oyun bitti
‘haydi' denildi ‘herkes evine'
yok artık dostlar
ağlamanın yararı
ellerimizle kazıldı
özgürlüğün mezarı
kendimizi gömdük içine”
*
Bülent Ecevit'in şiiri bu…
İstediğin kadar bahane ara-bul, hiçbir uydurulmuş sebep bu şiir kadar gerçeği güzel anlatamazdı…
İki gündür bir hüzün…
Bir kızgın acı…
Sen kendi geleceğini gömersen, sebep uydurmakta, bahane bulmakta zorlanıyoruz millet…
Biraz sitem, biraz sancı…
Bir de bizi en iyi anlatan, elimde bu şiir kaldı…