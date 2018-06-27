Özgürlüğün ardından…

“Özgürlüğü yitirdik dostlar

ardından bir çift sözüm var

havaya benzerdi biraz

varlığı duyulmazdı özgürlüğün

yokluğu dayanılmaz

‘saklamayın' derdi özgürlük ‘beni kendinize

esirgemeyin beni ellerden

esirgendikçe tükenirim çünkü

paylaşıldıkça çoğalırım ben'

oysa kendimize kalsın diye özgürlük

ona bahçelerde duvarlar ördük

uçup gitti kuş misali bahçelerden

ne eller gördü hayrını ne biz gördük

‘yurttaşlar' derdi özgürlük ‘bu devleti

sizler yöneteceksiniz el ele

yaşatabilmek için beni

yaşayabilmek için benimle'

oysa dünyalarımız öylesine küçüktü

devlet öylesine büyük

yönetilmek öylesine rahattı

yönetmek öylesine yük

bir seyirlik oyun saydık devleti

bıraktık oyuncuların eline

düdük çaldı oyun bitti

‘haydi' denildi ‘herkes evine'

yok artık dostlar

ağlamanın yararı

ellerimizle kazıldı

özgürlüğün mezarı

kendimizi gömdük içine”

*

Bülent Ecevit'in şiiri bu…

İstediğin kadar bahane ara-bul, hiçbir uydurulmuş sebep bu şiir kadar gerçeği güzel anlatamazdı…

İki gündür bir hüzün…

Bir kızgın acı…

Sen kendi geleceğini gömersen, sebep uydurmakta, bahane bulmakta zorlanıyoruz millet…

Biraz sitem, biraz sancı…

Bir de bizi en iyi anlatan, elimde bu şiir kaldı…