AKP'nin kayıtlı üye sayısı; 10 milyon…

AKP kadın kollarına kayıtlı üye sayısı; 4.8 milyon…

CHP'nin tüm kayıtlı üye sayısı:

1.2 milyon…

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Yıllardır uyumuşsun da, geldik seçim gecesine:

Kemal Amca “Sandık başında görevini sonuna kadar yapan arkadaşlara içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi…

CHP'nin oluşturduğu Adil Seçim Platformu aynı gün “Görevimizi yapamadık, kamuoyundan özür dileriz” diye açıklama yaptı…

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Seçim sonrası:

Gürsel Erol yarım asır sonra CHP'den Elazığ milletvekili seçildi… Parti yönetimine tepki gösterdi diye “kesin ihraç” talebiyle disiplin kuruluna verdiler…

CHP 41 sene sonra Elazığ'dan bir milletvekili çıkarabildi…

Onu da atıyorlar…

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Bu yenilginin suçlusu başka kim peki:

İsmail Küçükkaya; Tüm medya, efendilerinin sesinden başka habere yer vermediğinde, her sabah ekrana çıkıp iktidarı eleştirebilen gazeteci…

Fatih Portakal; İsmail'in suç ortağı…

Uğur Dündar; Bıkmadan-usanmadan çırpınıp, Muharrem İnce'den sonra belki de en çok emeği geçen Uğur Dündar… Seçim bitti, biraz dinlenmek için izin istedi, eski bir tatil fotoğrafını koyarak “Her şeyi bırakıp gitti” dediler… Sandıkları da tatile götürseydi…

Emin Çölaşan; HDP gerçeğini yazarak, bugün AKP'nin Meclis'te çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle suçlu…

Güneş suçlu; erken karardı…

Sandık suçlu; kayboldu…

Zarf suçlu; mühürsüzdü…

Mühür suçlu; basıyorsun beş dakikada uçuyor…

Muharrem İnce bile suçlu: CHP yüzde 22 oy almışken, yüzde 30 oy alınca Kemal Amca “Yeterli oyu alamadı” dedi…

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Tek suçsuz var:

Kemal Kılıçdaroğlu…

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Hepimiz biliyoruz ki seçimde hile vardı… Sonuçta rejim değişti, parlamenter sistem gitti, kuvvetler ayrılığı kalktı, Atatürk cumhuriyeti bitti, hala bir şey olmamış gibi yapıyor…

Lütfen çek git artık…