CANIMI SIKAN ŞEYLER

Amaç Türkiye'yi de bu hale getirmek mi?

Bu fotoğraflar uzun süredir sosyal medyada dolaşıyor.

Her gördüğümde içim sızlıyor.

Afganistan'ın, Irak'ın, İran'ın, Cezayir'in sadece yarım asır önceki durumları ile bugünkü görüntülerinin arasındaki fark insanın içini daraltıyor.

Kimileri yine “insanları kıyafetlerine göre ayırmayın, inançlara saygı gösterin” türü akla ziyan eleştirilerde bulunabilir.

Ama öyle değil.

Burada kıyafetlere takılmayın sakın.

Bir tarafta bilim, okul, sosyal hayat varken yaşanan o korkunç dönüşümle hepsi bir anda yok olmuş.

Kadınlar okullardan bilim yuvalarından sosyal hayattan çekilmişler.

Üstleri örtülmüş zihinleri karartılmış.

Bu gerçeği görelim ve ibret alalım.

Aslında Türkiye'yi de bu hale getirmek istiyorlar.

Pek çok yerde ve alanda bunu başardılar da.

Ama her şeye rağmen Türkiye bir Afganistan, Irak, İran, Cezayir ve Mısır değil olmayacak da.

KOMİK

Bu pazarın duvar yazıları

Mizah yazarı İbrahim Ormancı'dan gelen aforizmalardan bir demeti sizler için seçtim;

Yurtta imar barışı dünya ile cebelleş dur!

★★★

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü bitirenler de KREP TÖRENİ yapsınlar canım!

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Güzelliğin on para etmez. Boşuna selfie çekip durma!

★★★

Kiminle muhatap olsam arıza çıkıyor. Elimi sallasam terelellisi!

★★★

Kontrolden çıktım. Az sonra sendeyim.

★★★

Birisi güven tazelemek deyince düşünürüm. Güven çay mıdır ki tazelensin acep?

★★★

Vardar Ovası… Vardar Ovası…Kazanamadım bedelli parası!

★★★

Hep bir numara küçük ayakkabı giyiyorum. Çıkarınca bir oh çekebilmek için!

★★★

Erkeklerin çoğu olayları kişisel algılamazlar, dişisel algılarlar.

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Güvendiğim dağlara kar yağmadı belki ama her tarafına villa dikildi. Dağ dağ olmaktan çıktı yeminle.

★★★

Pazarda bir kilo limonun fiyatının 10 lira olduğunu görünce tıpkı bir limon gibi yüzüm ekşiyor nedense.

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Kuş uçmaz , kervan geçmez bir yerde olayım. Yeter ki cep telefonum çeksin!

★★★

Ölüp gideceğiz “Zaman her şeyin ilacıdır” diye avunup gidiyoruz hâlâ.

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Eee şiddet gören kadınlar da, DARP MALULÜ sayılmaz mı cankuşlar?

★★★

Aile terapisti bana “Karınızla konuşmayı deneyin” dedi. Konuşacağım konuşmasına da ama her aradığımda cep telefonu meşgul hani.

★★★

Ağzından bal damlıyor. Bal yemenin de bir yöntemi var hacım değil mi?

★★★

Artık insanlar ANALİTİK yerine SANALİTİK düşünüyor.

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Aradığınız kişiliğe ulaşılamıyor. Bu da kelek çıktı yahu!

★★★

Nikahını beni de çağır sevgilim. Seni benden başka çekebilecek keri kimmiş göreyim.

ÇOK GÜLDÜM

Temel'e TL'nin değer kaybını anlatmışlar

Temel doların başını alıp gitmesine akıl erdirememiş.

“Uyy uşaklar” demiş “Dolar dün 4 buçik idu bugün 7 olmiş, paramizin değeri düşti diyler, nasıl düşiy?”

Ekonomist arkadaşı “Bak” demiş “Fadime ile evlendiğinde ölçüleri 90-60-90'dı değil mi?”

Temel “Evet” demiş.

Ekonomist “O zaman ne kadar harikaydı değil mi?” diye üstelemiş.

Temel “Yaaa, özliyim o cünleri” cevabını vermiş.

Ekonomist devam etmiş; “Şimdi Fadime'nin ölçüleri 130-120-130 olmuştur?”

Temel düşünmüş “Aşaği yukari öyle, çok fena” deyince ekonomist sonucu söylemiş; “İşte paramızın doları karşısındaki durumu bu, rakamlar yükseldi ama değer düştü.”

BUNU YAZMAK GEREK

“Bu da geçer” tabii de deler de geçer

Erdoğan ve iktidarın son krizdeki taktiği çok açık.

Hiçbir şekilde sorumluluk üstlenmeden, hiçbir hata kabullenmeden, her şeyi çok iyi ve doğru yaptığına inanan bir iktidarımız var.

Ama ne çare ki “dış güçler” ve tabii özellikle “Amerika” ekonomizi bozmak için her şeyi yapıyor.

Sadece biat etmiş AKP'li olmaya gerek yok, toplumda pek çok kişi aslında biraz da moral istiyor.

Bu nedenle Erdoğan'ın ekonomiye çok aykırı olan “bu da geçer” rahatlığı şimdilik halkı çok da rahatsız etmiyor.

Ama giderek bazı gerçekler ortaya çıkacak.

Örneğin sanki dolar krizinin önüne geçmiş gibi davranıyorlar.

Yandaş medya 6.80'den 6.40'a gerileyen dolar için “düşüş, Amerikan Doları Türk Lirası karşısında ciddi değer kaybetti” diyor diyebiliyor.

Oysa şu gerçeği göstermek istemiyorlar.

Doların hali ile ilgili en net gösterge şu;

2009 yılında en büyük rakamlı banknotumuz piyasaya sürülmüştü. 200 lira ile o gün 131 dolar alınabiliyordu.

Aynı 200 lira ile bugün ise 31 dolar 25 cent alabiliyoruz.

Moral verirken biraz haddimizi bilmemiz gerekmiyor mu?