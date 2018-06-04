Aynen Muharrem İnce gibi sorayım; “Benim iftarıma da koşacak mısınız?”

KAFAMI BOZAN ŞEYLER

AYNEN MUHARREM İNCE GİBİ SORAYIM; “BENİM İFTARIMA DA KOŞACAK MISINIZ?”

Artık ramazan akşamlarının değişmezlerinden biri, Erdoğan'ın iftar konuşmaları.

Genellikle sarayda veriliyor iftarlar.

Son derece lüks ve ihtişam görüntüleri canlı yayınlarla tüm ülkeye dağılıyor.

Geçenlerde bir akşam Erdoğan yine en yüksek tondaki sesiyle bağırarak seçim propagandası yapıyor.

Karşısındakiler de “huşu içinde” kendisini dinliyor.

Aralarda “omzu kalabalık” üniformalı kişiler görünce merak ettim “bu iftar kime veriliyor?” diye.

Meğer bu iftar devlet protokolüne veriliyormuş.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, bazı üst düzey bürokratlar ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları iftarın davetlileriymiş.

Önce şaşırdım sonra gerçekten öfkelendim.

Devletin en üst yargısı, askeri, bürokrasi bir parti başkanının iftarında ne arar?

Hangi hak ve görevle böyle bir iftara katılabilir?

Sorarsanız “Biz cumhurbaşkanının davetine katıldık” diyebilirler.

Ama kaba tabirle “yemezler, öyle şey olmaz” diyorum.

Eğer cumhurbaşkanının iftar davetiyse o makamı işgal eden kişi nasıl olur da kürsüye geçip tüm televizyonların canlı yayınladığı AKP propagandası yapar?

Bu milletin en üst görevlere layık gördüğü o kişiler nasıl olur da hiç utanmadan, sıkılmadan bir cumhurbaşkanı adayına tüm kamuoyu önünde destek fotoğrafı verir?

Devlet protokolünün bu kadar hoyratça kullanılabilmesine Yüksek Seçim Kurulu'nun “sarayın verdiği talimatla” Cumhurbaşkanlığı makamını seçim yasakları dışında tutması neden oluyor.

Cumhurbaşkanı makamını işgal eden kişi hem AKP Başkanı hem de cumhurbaşkanı adayı. Ama YSK Erdoğan'ı aday olarak değil cumhurbaşkanı olarak tanımlıyor. Böyle olunca da her türlü faaliyeti de seçim yasağı kapsamı dışına çıkıyor. Böylelikle diğer devlet kurumları cumhurbaşkanının her hangi bir faaliyetine katıldıklarında fiilen bu yasağın dışına çıkmış oluyor.

Sonra da milletin gözünün içine baka baka hepimizi aptal yerine koyup “Erdoğan'ın davetine gitmedim ki, devletin resmi iftarına katıldım” diyebiliyorlar.

Oysa hepsi de bal gibi biliyor ki, devlet iftarında değil AKP adayının devlet gücüyle hazırlanmış propaganda davetindeler.

Şimdi Muharrem İnce'nin kendisine tuhaf sorular soran gazeteciye söylediği gibi ben de o anlı şanlı anayasal kurumların başkan ve yöneticilerine şunu sormak istiyorum;

“AKP adayının iftar davetine katıldığınız gibi benim vereceğim iftara veya İyi Parti adayının, SP, HDP veya Vatan Partisi adayının iftar davetlerine katılacak mısınız?”

BUNU YAZMAK GEREK

İŞTE DEVLET PROTOKOLÜ

Hepimiz tanımı biliriz de “devlet protokolü” içinde kimlerin yer aldığını tam bilmeyiz.

Elbette Meclis başkanı, başbakan, bakanlar, yüksek yargı başkanları hemen akla geliyor ama devlet protokolü içinde ana muhalefet partisi başkanı da var. Muhalefet partilerin grup başkan vekilleri de bu protokolde.

Saraydaki iftara muhalefet de çağrıldı mı bilmiyorum.

Ayrıca devlet protokolündeki herkes katıldı mı o konuda da resmi bir belge yok elimde.

Ama partililer dışında devlet protokolünde yer alıp da bu iftara katılmayanın sonunun her halde hiç iyi olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle iftara katılım muhtemelen eksiksiz olmuştur.

Şimdi bilmeyenler veya merak edip saklamak isteyenler için sırasına göre devlet protokolünün ilk 50'sini sunuyorum;

1.TBMM Başkanı

2.Başbakan

3. Genelkurmay Başkanı

4. Ana Muhalefet Partisi Başkanı

5. Eski cumhurbaşkanları

6. Anayasa Mahkemesi Başkanı

7. Başbakan Yardımcıları

8. Yargıtay Birinci Başkanı

9. Danıştay Başkanı

10. Diyanet İşleri Başkanı

11. Bakanlar Kurulu üyeleri

12. Kuvvet komutanları (Kara, Deniz, Hava, Jand.)

13. Orgeneraller/Oramiraller

14. YÖK Başkanı

15. TBMM Başkan Vekilleri

16. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları

17. TBMM Katip Üyeleri ve İdare Amirleri

18. TBMM'de Temsil Edilen Siyasi Partilerin Genel Başkanları

19. TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri

20. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkan Yardımcıları

21. TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Sekreterleri

22. TBMM üyeleri

23. Sayıştay Başkanı

24. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı

25. Danıştay Başsavcısı

26. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

27. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı

28. Anayasa Mahkemesi üyeleri

29. Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri

30. Danıştay Başkan Vekilleri

31. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili

32. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili

33. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

34. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı

35. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

36. TBMM Genel Sekreteri

37. Başbakanlık Müsteşarı

38. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

39. Ankara Valisi

40. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri

41. Ankara'daki üniversitelerin rektörleri

42. Ankara Garnizon Komutanı

43. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

44. Korgeneraller/Koramiraller

45. MGK Genel Sekreteri/Bakanlık Müsteşarları/AB Genel Sekreteri/Başbakanlığa ve Bakanlıklara Bağlı Müsteşarlar

46. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanı

47. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı

48. Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı

49. Merkez Bankası Başkanı

50. Rekabet Kurumu Başkanı

KAFAMI BOZAN ŞEYLER

HİÇ UTANMADAN ZEYTİNYAĞI GİBİ SUYUN ÜZERİNE ÇIKIYORLAR

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener cumartesi günü Gaziantep'teydi.

Ancak kente girerken Gaziantep'in AKP'li kadın belediye başkanının engellemesi ile karşılaştı.

Belediye başkanı hemcinsi Akşener'in geçeceği yola çöp kamyonları ile barikat kurmuştu.

Akşener yolunu değiştirdi, elbette mitingini yaptı.

Sonradan anlaşıldı, bu aptalca oyun sadece Gaziantep belediye başkanının işi değil.

İşin içinde il emniyet müdürü ve vali de varmış.

Ortak karar almışlar. Güvenlik bahanesiyle Akşener'in giriş yollarını çöp kamyonlarıyla kapatmışlar.

AKP'nin kentteki “üçlüsü” yaptıkları açıklamada “Bu her zaman oluyor, çok normal” demişler. Mitinglerin güvenliği için yollar kapatılıyormuş maazallah bombalı kamyon falan girermiş.

AKP döneminin en belirgin özelliği “herkesi sersem sanmak” burada da geçerliliğini korumuş. “Biz açıklama yaparız” diyorlar “Halkın tamamının inanmasına gerek yok, bize oy veren inansın yeter, zaten onların sayıları da bizim seçilmemizi sağlıyor yani mesele yok.”

YENİ ÖĞRENDİM

NAMAZ VAKTİ HİZMET VERİLMEZ

Çok yakın bir arkadaşım anlattı.

Anlatırken de hayli öfkeliydi. “Ne oluyoruz yahu” dedi “Bu kadarı da olmaz ki.”

Kızgınlığını görünce “Dur bir nefeslen, ne oldu?” diye sordum.

E-5 Karayolu üzerinde Süreyyapaşa Kavşağı'na yakın bir yerde Opet istasyonunda “100 liralık benzin alana oto yıkama bedava” afişini görmüş.

Bakmış benzin ışığı yanmak üzere “Vaktim de var, hem benzin alayım hem de araba yıkansın” demiş.

Benzini almış sonra araba yıkama yerine geçmiş, bakmış orada bir duba duruyor.

Pompacıya sormuş “Araba burada yıkanmıyor mu?”

Pompacı “Abi orada yıkanıyor ama şimdi namaz saati, çalışanlar camide, bu nedenle hizmet yok.”

Arkadaşım “Böyle şey olur mu? Madem dine bu kadar bağlı ve saygılılar ‘namaz saati hizmet verilmez' diye de yazsınlar” dedi.

Sonra da ekledi; “Beni biliyorsun, türban konusunda, bazı laiklerin dine bakış açıları konusunda seninle az tartışmadık, ama bu bana bile fazla geldi. Ne demek ‘namaz saatinde çalışmıyoruz hizmet vermiyoruz' demek.”

Bazıları “Üç kuruşluk araba yıkama için mi bu kadar öfkelenmiş arkadaşın” da diyebilir. Ama öyle değil işte. Onun kızdığı, bir hizmetin parası değil dinin her alanda istismar edilmesi.

ŞAŞIRDIM

“SAPINA KADAR AKP’LİYDİM ABİ”

Bakıyorum da, bu kez durum gerçekten tuhaf gidiyor.

Bugüne kadarki hiçbir seçimde görmediğim hava var ortada.

Bir kere henüz seçim heyecanı yok. Vatandaş “sessiz sakin” biçimde “Bu sefer bitecek mi?” diye soruyor. Bu çok önemli ki bunu zaten AKP'liler de görüyor ve hayli tedirgin olduklarını gözlemliyorum.

Geçenlerde Tele1 yayınından çıktıktan sonra bir AVM'ye girdim. Temizlik işleri yapan gençten biri görünce büyük sevinçle “Sizin gibi birini gökte ararken yerde buldum” dedi sonra da ekledi “Sizi çok severek izliyorum ve okuyorum.”

Ama arkasından söylediği çok farklıydı; “Ben sapına kadar AKP'liydim. Şimdi tam burama geldi” deyiverdi.

“Benim gibi birini” niye arıyormuş? Çünkü hem bu öfkesini söylemek istiyormuş hem de bir tepkisi varmış.

Dedi ki “Bayramda emeklilere biner lira ikramiye veriyorlar. Biz asgari ücretliyiz. Neden bize de hiç değilse 100'er lira harçlık vermiyorlar, bunu neden çok görüyorlar?”

Bir şey demedim tabii.

Ama sordum “Ne oldu da burama kadar geldi diyorsun?” dedim

Daha önceki seçimde CHP'nin asgari ücreti 1600 lira yapma vaadine inanmış ama AKP'lilerin “Kaynağını nereden bulacaklar” sözüne daha fazla itibar etmiş ve oyunu AKP'ye vermiş.

Bu seçimde ise emeklilere biner lira verileceğini söyleyen AKP'nin “Bizim paramız var” sözünü duyunca çok öfkelenmiş.

Dedi ki “Sırf muhalefet söylüyor diye bize o zaman zam yapmayanların şimdiki tavrı hiç hoşuma gitmedi, bundan sonra ölsem oyumu vermem.”