Bayram sürprizi

Sevgili okurlar;

Çok zor koşullar olmadığı hallerde yazılarımı hiç aksatmadığımı yıllardır biliyorsunuz.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da sizlerle birlikte olmaya çalıştım.

Ancak bayramın son günü annemi hastaneye kaldırmak zorunda kaldık.

Annem bir süredir hastalıkla boğuşuyor. Buna rağmen çok şükürler olsun ki aklı melekelerini hiç yitirmedi.

Her gün gazeteleri okuyor, ablasıyla tavla ve bezik oyunu ihmal etmiyor, gece kitabını okumadan da uykuya dalmıyor.

Rahatsızlığı nedeniyle hareket yeteneği iyice azalmıştı. Yatağa çakılmadı ama ne yazık ki bir süredir oturmaya mahkum durumda.

Bayramın son gününe girdiğimiz saatlerde eriyen kemikleri ne yazık ki sevgili anneme azizlik yaptı. Oturduğu yerde bacak kemiği kırıldı.

Bütün geceyi çok acı çekerek geçirdi, dün ise zorunlu bir ameliyata girdi.

Durumu çok iyi.

Sanıyorum bu sabah siz bu yazıyı okurken yeniden oturur ve destekle yürür hale gelmiş olacak.

Ancak bu sürede benim zaman ayırıp, ama daha önemlisi kafamı toplayıp yazı yazacak olanağım olmadı.

Böyle bir durumu anlayışla karşılamanızı beni bir ya da iki gün izinli saymanızı rica edeceğim.