Böyle bir muhalefet varken Erdoğan’ın sırtı yere gelmez

ANALİZ

BÖYLE BİR MUHALEFET VARKEN ERDOĞAN’IN SIRTI YERE GELMEZ

Kabul etmek gerekir ki, Erdoğan ne kadar olumsuz olursa olsun her olayı kendi lehine çevirmeyi çok iyi beceriyor.

Son bir kaç yılın kötü yönetiminin yol açtığı son ekonomik krizde de bu kural bozulmadı.

Erdoğan, normal bir medeni ülkede “Artık dayanamaz” denilen bir girdaptan yine kurtulmayı başardı.

Ve yine bununla yetinmeyip bir de üste çıktı.

Bir hafta önce 4 lira küsur olan dolar fiyatının 6.5 lirada oturmasına duacı herkes ve bunun “olağanüstü bir başarı” olduğuna da inanılıyor.

Tabii Erdoğan'ın bu kadar “şanslı” olmasında muhalefetin de katkısını görmezden gelemeyiz.

Tamamen kendi kusuru nedeniyle girilen krizi Erdoğan o kadar iyi yönetiyor ki, muhalefet partileri, ünlü muhalif isimler neredeyse krizi kendilerinin çıkardığına inanacak ve özür dileyecek kıvama getirildi.

Erdoğan'ın “Türkiye ekonomik saldırı altında, hepimiz aynı gemideyiz, bir kurtuluş savaşı veriyoruz” söylemi muhalefeti çok etkiledi.

Bu etkinin rüzgarına kapılan ve halkın “bir istiklal savaşı verdiğini” zanneden muhalefet partileri ve kimi aydınlar “Vatan önemli, kimin yönettiğine bakamayız, güç birliği yapmalıyız” diyor.

Nedense akıllarına sorunun kaynağını araştırmak, yapılan hataları sorgulamak, akıl ve mantıkla ulaşılacak çıkış yollarını aramak gelmiyor.

Bunun yerine vıcık bir popülizme sapılıyor ve “Biz de vatanseveriz, biz de ülkemizi seviyoruz” psikozuna giriliyor.

İktidar zaten yapılan hataların ortaya çıkmaması, dış politikadaki fahiş yanlışların konuşulmaması için kendi kitlesinin adeta beynini yıkayan yayınlar yapıyor.

Pek akıllı olmayan muhalefet de sorgulamak yerine güya vatan aşkını göstermek için Erdoğan'a destek olmaya başlayınca hem yaşadığımız kriz gözden kaçırılıyor hem de Erdoğan tek adamlık yolunu adeta çelik ağlarla perçinliyor.

Ne diyeyim, muhalefet böyle oldukça Erdoğan'ın sırtı asla yere gelmeyecektir.

Bİ SORALIM BAKALIM

CHP, ENİS BERBEROĞLU İÇİN HAZIRLIKLARINI BİR TÜRLÜ BİTİREMİYOR

Ne zamandan beri dokunulmazlığı olduğu halde keyfi biçimde hapiste tutulan Enis Berberoğlu'nu soruyorum.

Burada yazdım, Tele1 ekranlarından defalarca sordum.

CHP'ye de çağrı yaparak “Ayağa kalkmanız gerekmiyor mu?” diye sordum.

CHP'den gelen en son cevap, tabii bana değil, Gürsel Tekin'in açıklamasıydı.

Tekin “Enis Berberoğlu için hazırlık yapıyoruz” demişti.

Üzerinden bir hafta geçti.

Nasıl bir hazırlıktır bu?

Askeri operasyon için bile bu kadar uzun süre hazırlık yapılmıyor.

Merakla bekliyorum bu kadar hazırlığın ardından ortaya nasıl bir eylem planı çıkacak?

CANIMI SIKAN ŞEYLER

MİLLİYETÇİ MUKADDESATÇI BİR PARTİ NEDEN PARASINI DOLARA YATIRIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yastık altındaki dövizlerinizi altınlarınızı bozdurun ekonomiye katkınız olsun” deyince MHP de döviz hesabını bozdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Şaşırmamak elde değil.

Türkiye'yi yönetmeye talip bir “milliyetçi- mukaddesatçı” bir parti meğer parasını yabancı para ile koruma altına almış.

Erdoğan'a daha şirin gözükmek için kahramanlık yapmaya soyununca bu gerçeği Türk halkı da öğrenmiş oldu.

Bilmiyorum size de tuhaf geliyor mu?

Dünyada başka bir ülkenin siyasi partisi var mıdır ki kendi parasına güvenmeyip yabancı para biriktiren?

Milliyetçilik lafta işte.

DİKKATİMİ ÇEKEN ŞEYLER

PATRONLAR İHRACAT YAPMAK YERİNE MALLARI DEPOYA KİLİTLİYORMUŞ

Amerikan elektronik mallarına boykot kararı alan Erdoğan, iş dünyasının bir sırrını da ifşa etti.

Patronların ihracat yapmadığını ilan eden Erdoğan tetikçilere cevap vermek için herkesin işine dört elle sarılması gerektiğini

anlattı.

“İş dünyamıza sesleniyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç” diyen Erdoğan kimi patronların üretimi askıya almayı düşündüğünü de belirterek “Çok ciddi yanlış yaparsınız” diyerek hepsini tehdit etti.

Erdoğan'ı dinlerken ister istemez patronların neden daha çok kazanmak yerine ihracattan kaçtıklarını ve depolara kilit vurduğunu çok merak ettim.

Tabii bir de herkesin almak için sıraya girdiği hangi ihraç malımız var onu da bulamadım. Yurt dışına mal satabilen satıyor zaten, daha fazla müşteriyi bulan hiç bunu reddeder mi?

Tabii bu arada İPhone yerine Samsung kullanılmasını istedi Erdoğan. Bari Kore ile de papaz olmasak, kullanacak telefon bulamayacağız yoksa.

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

YAŞASIN BÜTÜN DÜNYA BİZİM YANIMIZDA

Dünkü yandaş medyanın tamamında “Dünyanın Amerika'ya karşı bizim yanımızda yer aldığı” haberleri vardı.

Düne kadar Erdoğan'ın her birine ayrı ayrı ayarlar verdiği ülkeler Türkiye'ye destek vermek için hazır olduklarını açıklıyordu.

Almanya, Rusya, Çin, Pakistan, İtalya, Fransa, Hollanda yanımızdaydı,.

Dün de sormuştum, Müslüman ülkelerden hala bir ses seda yok. Pakistan desteğini açıkladı o kadar.

Ancak merakım şu ki, bu ülkelerden gelen destek ne demek oluyor, ne yapıyorlar, bize ne faydaları olacak?

Şu anda laf dışında destek yok.

Ama örneğin Almanya, bu yılki alacağını faizsiz olarak bir yıl ertelerse işe yarar. Borçlu olan şirketler rahat bir nefes alır, dövize talep düşer, fiyat da aşağı iner o zaman.

Yine öğreğin Rusya, bu yıl vereceği doğalgaza zam yapmama sözü verir ayrıca alacağını da bir yıl sonrasına bırakabilir.

Çin, destek vermek için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklar. Bu bile doların ateşini düşürür.

Kimi Müslüman ülkeler ise, örneğin Katar bir kaç aylığına Türk bankalarında yüksek miktarda döviz hesabı açabilirler.

Kısacası lafla destek ilk başta psikolojik etki yaratır ama işe yaramaz. Eylem görelim eylem.