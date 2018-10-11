ÖNERİ

Haydi vatanseverlik yarışına

Ancak, isimler açıklanır açıklanmaz ilk tepkinin doğal olarak muhalefetten gelmesi beklenirken, yandaş medyanın “Amiral Gemisi” Sabah'tan geldi!..

Damat Berat Bey'in kardeşi Serhat Albayrak'ın yönetimindeki Sabah Gazetesi'nin ekonomi yazarı Dilek Güngör, diğer sekiz kurulu es geçip, özellikle “Ekonomi Politikaları Kurulu”nu hedef alan yazısında “Biliyorsunuz, bu kurul, ekonomik konularda araştırmalar yapacak, küresel gelişmeleri izleyecek, hükümete politika önerileri sunacak” dedikten sonra şu çarpıcı değerlendirmeyi yaptı:

-Eğer kurul üyelerinin her biri günaşırı değerlendirme yapmaya kalkarsa ekonomi yönetiminde sağlanan ahenk bozulabilir. Bu süreçte en önemli şey piyasaların kafasını karıştırmamak!..

Aynı arkadaşım aradı “demek ki Berat Bey pek rahatsız olmuş” diye düşüncesini belirtti!.. Kim vardı Ekonomi Kurulu'nda? En göze çarpan isim, McKinsey konusunda çekince belirten Yiğit Bulut!.. Nihat Zeybekçi ve Korkmaz karaca ile ilgili rahatsızlığı olabilir mi, zaman gösterecek!..

Pekii, bu kurulların üyeleri ne kadar ücret alacak? “Bu yerli milli bir mesele ne parası?” dediğinizi duyar gibiyim; ancak ne yazık ki kazın ayağı öyle değil!.. Sözcü gazetesinde arkadaşımız Çiğdem Toker, kurul üyelerinin alacağı maaşın izini sürerek ortaya çıkardı; her üye ayda 11 bin 794 TL, yılda 141 bin 528 TL maaş alacak. Miktarın artabileceğini de belirten Toker, Cumhurbaşkanlığı bütçesine 11 milyon liralık bir ek ödenek gerektiğini de belirtti… Bayılıyorum şu enflasyonla mücadeleye!..

-Haa, sizlere de enflasyon ile mücadele çerçevesinde yüzde 10 indirim geldi 2 aylığına, hadi eller havaya!..

Bİ SORALIM BAKALIM

Büyük fedakarlık neden sadece yılbaşına kadar?

Damat bey enflasyonla nasıl mücadele edeceklerini anlatırken alınacak önlemlerin “yılbaşına kadar” geçerli olacağını söyledi.

Neden yılbaşına kadar?

O demek ki yılbaşından sonra her şey “en azından” yüzde 10 daha pahalanacak.

Sanıyorum bu önlemlerin çok etkili olacağına ve yılbaşına kadar bütün sıkıntılarımızı atlatacağımıza inanıyorlar.

Salakça düşününce böyle bir sonuca varıyorum ister istemez.

Ya da yerel seçimleri de “baskın seçim” kararıyla aradan çıkarıp ondan sonra rahat edecekler.

Ama muhtemelen “Şu bir iki ayı kurtaralım, bu sırada bir yerlerden para bulursak bu yıl dış borç taksitlerini kapatalım sonrası Allah kerim” düşüncesi ağır basıyordur.

Galiba kaçınılmaz sonun iyice farkındalar.

Kim bilir belki de 15-16 milyon olan “yardıma muhtaç hale getirilmiş” seçmen sayısını 20 milyona çıkarıp “asla seçim kaybetmeyecek” bir düzlüğe çıkmak istiyorlar.

ŞAŞIRDIM

Öyle anlaşılıyor ki Hülya Hanım bu sefer utandı

Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi, Meclis'i devre dışı bırakarak yönetmeyi planladığı özel kurullara atamalar yapıldı.

Yandaş medya seçilen kişileri “muazzam beyinler” olarak niteliyor.

Bu çok yetenekli insanlarla Türkiye iyice şahlanacakmış onlara göre.

Gerçi isimlere bakınca “muazzam” bir şey görmedim, olsun artık yandaşların o kadar yalakalığı

Ama beni en şaşırtan Hülya Soydan'ın de listede olmasıydı.

Önceki sabah Tele1'deki canlı yayında, kurul üyelerinin çoğunun adını okudum.

Sanat kültür listesinde “Hülya Soydan” olarak geçen kişi meğer Hülya Koçyiğit değil miymiş?

Kesinlikle o an anlamadım, anlamam da mümkün değildi zaten.

Meğer Selim Soydan'la evli olan Hülya Koçyiğit bu listede 40 yıllık marka ismiyle değil resmi soyadı ile yer almış.

Oysa aynı Hülya Koçyiğit “akil insanlar” topluluğuna resmi adıyla değil sanatçı adıyla girmişti.

Bu kez belki biraz utandığındandır kim bilir, “Bari resmi adımı kullanın, belki fark eden olmaz” diye düşünmüştür.

MERAK ETTİĞİM ŞEYLER

Dış güçlerin oyunu bozulunca fiyatlar da eski haline gelecek herhalde

Cumhurbaşkanı çok kararlı ve iddialı.

Asla bir kriz yaşamıyoruz.

Mıriz de yok.

Yaşadığımızı zannettiğimiz şey aslında bir manipülasyon.

Bir iki ay içinde her şey düzelecek, zaten o kadar güçlü bir ülkeyiz ki kimse bizim ekonomimizi yıkamaz.

İnsan bunları duyunca ister istemez çok mutlu oluyor.

Üstelik gurur da duyuyoruz.

Bütün dünya üzerimize çöktüğü halde bize hiçbir şey yapamıyorlar.

Gerçi aklımıza nedense “Madem bütün dünya üzerimize çöktüğü halde niye Amerikan şirketlerinden yardım dileniyoruz” demek gelmiyor orası da ayrı.

Her neyse, ben yine “mutluluk anına” dönmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden şunu anlıyorum.

Bir takım vatan hainleri, alçak ve namussuzlar dış güçlerle işbirliği yaparak ekonomimizi zayıf gibi göstermeye çalıştılar.

İktidarımız da bu hain saldırıyı püskürtmek için zorunlu olarak bazı mal ve hizmetlere zam yaptı.

Aynı saldırı nedeniyle özel sektörümüz da zam yapmak zorunda kaldı.

Ancak bu hain saldırılar iki ay içinde etkisiz hale getirilecek.

Demek ki yılbaşından itibaren yüzde 47 zamlanan doğalgaz fiyatları eski haline gelecek tekrar. Yüzde yüz zamlanan elektrik de yarı yarıya ucuzlayacak.

En güzeli ise dolar fiyatı da 3 buçuk liranın altına inecek.

Yaşasın.

Bizim için tüm dünyaya meydan okuyan, dimdik durmayı başaran bir iktidarımız var.