İslam değil Müslüman güncellenmeli

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER
Bir dönem Refah Partisi'nden milletvekili olan, AKP iktidarı döneminde bir süre MHP üyeliği de yapıp ayrılan Gürcan Dağdaş, Erdoğan'ın “İslam'da güncelleme” söyleminden sonra bir mektup gönderdi.
Çeşitli dönemlerde görüşlerini bu tür mektuplarla aktaran Gürcan Dağdaş'ın “güncelleme” mektubunu sizlerle aynen paylaşmak istedim.
Şöyle yazmış Dağdaş;
Sayın Cumhurbaşkanı “İslam'ın güncellenmesi gereklidir” diyor! Bizimde içinde bulunduğumuz İslam coğrafyasının hali pürmelâline bakınca, aksini söyleyebilir miyiz?
Sarih olup olmadığı tartışılan hadislerin üzerinden, insanları diri diri yakan caniler……
Uydurulmuş sünnetleri; tekkesine taşınan müritlerini afyonlamak için kullanan “kavslar, kutuplar, şeyhler…”
Ayetin anlamını tahrif ederek, insan kafası kesmeyi gerekçelendirenler…
Sabi sübyana tasallut etmek için fetva arayışına girenler…
Kadını ikinci sınıf vatandaş ilan etmek için çırpınan “efendiler…”
Yönetenlerin uyguladığı ganimet ve yağma ekonomisinin girdabında çırpınan, ama buna karşılık kader değip başını uzatanlar…
Firavunların, Karun'ların, Yezid'lerin riyasetindeki bir ümmet…
Mezhep, tarikat, cemaat çekişmesinin akıttığı kan deryası…
Yıkılmış şehirler, yanmış kül olmuş kutsal mekânlar, milyonlarca ceset, sakat, onlarca milyon mülteci…
Akılını izanını tedavüle sokulan İslam üzerinden bloke ettirmiş, orijinal kaynağı unutmuş yüzlerce milyon insan…
Hurafenin tutsağı olmuş, bilimi dışlamış, felsefeyi, matematiği, sosyolojiyi, psikolojiyi yok saymış, Orta Çağ ahalisi…
Nakilci, üretmeyen, ganimet tutkunu, hukuksuz, erdem yoksunu, biat kültürünün esiri hasta Müslümanlar…
Bu başlıkları daha da çoğaltmak mümkün.
Hal böyle olunca, doğal olarak “biz niye bu haldeyiz?” sorusuna cevap arayacağız! Sahi biz niye bu haldeyiz?
İslam mı hasta?
Müslüman mı hasta?
Güncellenmesi gereken İslam mı, Müslüman mı?
Bence Müslüman hastadır, güncellenmesi gereken Müslüman'dır.
Batı'da “İslam mı hasta, Müslüman mı hasta?” sorusunun yaygınlaştığı bir dönemdeyiz. İvedi olarak hasta Müslüman'ın, aklını vicdanını ahlakını imanını inancını GÜNCELLEMESİ gerekir.
Bu güncellemeyi yaparken alınacak ölçü bellidir; orijinal kaynak olan KURAN, dönemin şartları ve zamanın ruhudur… Ancak, bunun olabilmesi için de, önce güncellemeyi dile getirenlerin, din diyanet adına ahkam kesenlerin, fetva verenlerin en öne geçip kendini güncellemesi gerekir!
Malum “İmam cemaat” mevzusu…
BUNU YAZMAK GEREK
Kamuoyunda “Talih Kuşu” olarak bilinen ve uzun yıllardır özellikle dar gelirli herkesin umudu olan Milli Piyango son yıllardaki “garip”likleriyle “karanlık ve şaibeli” bir hüviyete büründü.
Milli Piyango'nun bünyesinde bulunan bazı şans oyunlarında dağıtılan büyük ikramiyelerin hep aynı yerlere çıkması çok şaşırtıcı geliyor insanlara.
Tüm olasılık hesaplarını altüst eden bir Süper Loto çekilişi daha geçtiğimiz perşembe günü yapıldı ve ne tesadüftür ki 14 milyon liralık toplam ikramiye yine Antalya Muratpaşa'dan yatırılan kupona çıktı. Bu nasıl bir şanssa artık bu büyük ikramiye Muratpaşa'ya 7 yılda çıkan 24'üncü büyük ikramiye.
Ankara Yenimahalle de bu konuda çok şanslı. Buradaki bir bayiden oynanan kuponlara da sayısız büyük ikramiye çıkmıştı.
Milli Piyango'nun şaibeli tutumlarına dikkat çeken kişi sayısı çok az. Ben birkaç yıldır yazmaya çalışıyorum örneğin. CHP Konya eski Milletvekili Atilla Kart bir dönem çok çabalamıştı Milli Piyango'daki karanlık işleri ortaya çıkarmak için ama sonuç alamamıştı.
Bir de sade vatandaşlardan Abdullah Cenkçiler çok çabalıyor.
Cenkçiler 2016 yılbaşından sonra Maliye Bakanlığı'na resmi bir dilekçe ile başvurarak Yılbaşı Milli Piyango çekilişlerinde basılan 10 milyon bilette tam ve yarım biletlerin hangi seri aralıklarına tahsis edildiğinin bildirilmesini istemişti.
Yasal süre içinde cevap alamayınca Şubat 2017'de bu talebini yenilemişti.
Piyango İdaresi, ikramiye zaman aşımı süresi dolmadığından güvenlik nedeniyle bu isteğin yerine getirilemeyeceğini Mart 2017'de Cenkçiler'e bildirmişti.
Abdullah Cenkçiler sabredip bir yıl daha bekledi. 09 Ocak 2018 tarihinde tekrar başvuru yaptı. Ama yine yanıt alamadı.
Oysa Milli Piyango Bilet satış, çekiliş ve ikramiye Yönetmeliği'nin 5. Maddesi aynen aşağıdaki gibidir.
MADDE 5 – (1) İdare tarafından tertiplenecek çekilişler için piyango planları hazırlanır.
(2) Piyango planında;
a) Çekiliş tarihi,
b) Kaç adet numara üzerinden bilet bastırılacağı ve bunun satış tutarı,
c) Biletlerin numara gruplarına göre, kupür ve serileri itibariyle kaçar adet bastırılacağı,
ç) Biletlerin kupürlere göre fiyatı ile bu fiyatlara göre kupürler itibarıyla hangi serilerden kaçar adet bilet bastırılacağı ve bunların adet ve fiyat olarak tutarları,
d) Dağıtılacak ikramiyenin toplam tutarı ve hangi miktardaki ikramiyeden kaçar adet dağıtılacağı, teselli ikramiyesi verilip verilmeyeceği, verilecek ise tutarı ile kaç numaraya teselli ikramiyesi verileceği,
e) İkramiye kazanan numaraların belirlenme şekli yer alır.
Yasa böyle olmasına rağmen Piyango İdaresi c ve ç şıklarında belirtilen bilgileri ısrarla saklıyor.
Bu piyango dağıtımında bir usulsüzlük yapıldığı izlenimi doğurduğu gibi uluslararası şans ve oyun kurallarına da aykırıdır.
Cemaatin iktidarla birlikte olduğu dönemlerde ciddi biçimde ele geçirdiği söylenen Milli Piyango'da çok ciddi bir soruşturma gerekiyor ve bu yapılırsa sanıyorum ortaya müthiş şeyler çıkacaktır.
Önce Kemal Kılıçdaroğlu “Bozkurt işareti” yaptı.
Çünkü o sırada “kimin dayattığı” hâlâ karanlıkta kalan bir Ekmeleddin İhsanoğlu olayı yaşıyorduk.
Sanki “Bizim Cumhurbaşkanlığı neyimize, Tayyip Erdoğan'dan iyisini mi bulacağız” mantığı ile Mısır'da doğup büyümüş Ekmelettin İhsanoğlu isimli biri bulunmuştu.
Ortaya CHP ve MHP'nin ortak adayı olarak sürülmüştü.
Temel özellikleri şunlardı;
Atatürk'e karşıydı
Cumhuriyete karşıydı
Devrimlere karşıydı.
Karısının başı açıktı.
O halde “herkesin oy vereceği” bir adaydı.
MHP için belki öyleydi ama CHP de buna inandırılmıştı.
Tabii CHP ve MHP ortak aday çıkarınca partililer seçime kadar “dostluk çubuğu” içtiler. Birlikte çalışmasalar bile karşılaştıklarında birbirlerine “sevgi gülücükleri” attılar.
Kemal Kılıçdaroğlu MHP konvoyunu selamlarken Bozkurt işareti yaptı.
Aradan zaman geçti. Şimdi MHP AKP'nin adayını kendi adayı olarak ilan etti.
Bu kez Bozkurt işareti yapma sırası AKP Genel Başkanı'na geldi.
Sonuçta siyaseten kendi kendini gömse bile MHP lideri diğer iki parti başkanına “bozkurt işareti yaptıran kişi” olarak tarihe geçecek. Tabii bunun bir faydası var mı orasını bilemem.
NOT: CHP Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmasını ağır sözlerle eleştirmiş. Sanıyorum Yılmaz kendi başkanının da aynısını yaptığını unutmuş olmalı. Bu yazıyı okuyup fotoğrafı görünce muhtemelen hatırlayacaktır.
YENİ ÖĞRENDİM
Cumartesi akşamı hava kararmak üzere eve giderken Küplüce'den ufak tefek alışveriş yapmak üzere durdum.
Üzerinde vinç taşıyan bir kamyon yana park etmişti. Yere dev bir MHP bayrağı seriliydi. Dört bir ucundan tutanlar bayrağı vinç aracılığı ile caddeye asmaya çalışıyorlardı.
“Hayrola, ne bu bayraklar, niye asıyorsunuz?” diye sordum.
MHP'li gençler, zaten mahallenin gençleri, tanıdılar da beni “Can Bey” dedi bir tanesi “MHP bürosunu açıyoruz da” diye sürdürdü.
Meğer alışveriş için durduğum yerin tam karşısındaki bir dükkanı MHP ofisi yapmışlar onun açılış töreni varmış.
Tabii MHP ya da bir başka parti istediği yere çalışma ofisi açabilir. Bu ofisin özelliği ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine giden yolun üzerinde olması.
Demek ki bu bayraklar asılı olduğu sürece Meral Akşener evine giderken mutlaka bunların altından geçecek.
Alışverişi bitirip tekrar arabama binerken MHP'lilerden biri seslendi; “Can Bey, Devlet Bey'i seviyoruz değil mi?” Dönüp gülümsedim. “Tabii seviyoruz” dedim ve ekledim “tabii bu onun son zamanlarda sevdikleri için geçerli değil ama.”
Bu sözlerime ben gülerken baktım MHP'li gençler de gülüyor. İçlerinden biri “yapmayın Can Bey, öyle değil ama” dedi. Ben de “Ya nasıl?” dedim. Karşılıklı gülerek ve selamlaşarak ayrıldım MHP'li gençlerden.